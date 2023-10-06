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Заборона Московської церкви. Депутати масово ставлять підписи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Заборона Московської церкви. Депутати масово ставлять підписи
У парламенті з'явилася необхідна кількість голосів, щоб заборонити діяльність УПЦ МП
фото з відкритих джерел

Депутати зібрали 250 голосів за заборону Московської церкви в Україні

Депутати Верховної Ради зрушили з місця питання заборони Московської церкви в Україні. Уже зібрано 250 голосів. Про це повідомляє «Главком».

За даними джерел «Главкома» у Верховній Раді, парламентарі після того, як було зібрано мінімально необхідні 226 голосів, почали масово доєднуватися, оскільки тепер настав момент істини і вони не хочуть опинитися у списку тих, хто підтримує Російську церкву в Україні, яка діє під вивіскою УПЦ (МП).

Зазначимо, на засіданні 5 жовтня депутати зібрали необхідних 226 голосів, аби законопроєкт про заборону діяльності УПЦ (МП)  був винесений на голосування. 

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявляв, що наразі у парламенті не наберуться необхідні 226 голосів для заборони діяльності УПЦ (МП), якщо відповідний законопроєкт буде винесено на голосування.

Стефанчук уточнив, що хоче вірити, що побачить 226 голосів. Однак, за його словами, наразі триває внутрішня дискусія, яка проходить не тільки всередині «Слуги народу», а в тому числі в межах інших партій, які «позиціонують себе як дуже патріотичні».

Нагадаємо, у День відновлення незалежності 24 серпня у Верховній Раді України зібрали понад 125 підписів народних депутатів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука. Парламентарі вимагають невідкладно винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату.

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Теги: Московська церква в Україні церква Верховна Рада

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