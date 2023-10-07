У Німеччині перевозять заарештовані автівки друга Путіна

П’ять автовозів транспортують сім розкішних автівок, які було вилучено в олігарха, до Мюнхена

Загальна вартість транспорту становить не менше, ніж 5,4 млн євро

Конвой із заарештованими у Німеччині автомобілями російського олігарха та друга Путіна Алішера Усманова розтягнувся на десятки метрів. Про це свідчить опубліковане німецьким виданням Bild відео.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На кадрах видно, як п’ять автовозів транспортують сім розкішних автівок, які було вилучено в олігарха, до Мюнхена. Їхня загальна вартість становить не менше, ніж 5,4 млн євро.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Запис було зроблено у баварському курортному містечку Роттах-Егерн. Тут, на березі озера Тегернзе в Альпах, розташована вілла олігарха.

Ще 28 лютого 2022 року у відповідь на російське вторгнення в Україну ЄC вніс Усманова до чорного списку, наклавши на нього заборону на в'їзд та заморозивши всі його активи. У владі ЄС заявили, що Алішера Усманова називають «одним із улюблених олігархів Путіна».

Напередодні співробітники поліції та митниці Німеччини провели обшуки у маєтках в Баварії, які належать громадянину Росії, який потрапив під санкції Євросоюзу через вторгнення в Україну. За даними джерела Reuters, йдеться про мільярдера, засновника холдингу USM Алішера Усманова.

Нагадаємо, влада Німеччини підозрює Усманова в обході санкцій. За даними слідства, мільярдер сплачував охорону свого майна, хоча йому було заборонено користуватися замороженими коштами. Крім цього, проти Усманова розслідуються справи про ухилення від сплати податків на 555 млн євро та про відмивання грошей.