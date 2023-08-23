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У Львові вандали познущалися зі скандальної скульптури жінки (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Львові вандали познущалися зі скандальної скульптури жінки (фото)
Вандали познущалися над скульптурою жінки в Стрийському парку
фото з відкритих джерел

Зловмисники облили статую невстановленою речовиною і спробували підпалити

Учора ввечері 22 невідомі особи познущалися над скульптурою жінки в Стрийському парку Львова. Про це повідомляє «Варта 1».

Вандали облили статую під назвою «Впевнена» невстановленою речовиною, а потім спробували підпалити. 

На місце події прибули правоохоронці. Поліція встановлює обставини інциденту та осіб, причетних до правопорушення.

Нагадаємо, що вісім фігур у Стрийському парку тимчасово встановлені в межах львівського тижня скульптури.  Організатори підготували «Скульптурний маршрут», який діятиме з 18 серпня до 24 листопада. Скульптури належать Канівському скульптурному симпозіуму мистецького об'єднання «ЧервонеЧорне».

Про скульптуру «Впевнена» раніше написав у соцмережах співорганізатор виставки Павло Гудімов.

В коментарі «УП. Життя» Павло Гудімов заявив, що організатори очікували резонансу навколо цієї статуї. «Так, розраховували на резонанс, всі організатори про це говорили, що ця скульптура найбільше зрезонує, тому власне вона має бути», ‒ сказав Гудімов, наголошуючи, що таким чином з публікою вирішили поговорити про «різну красу».

До слова, директорка музею Голодомору розкритикувала оголену скульптуру.

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Теги: вандалізм Львів парк

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