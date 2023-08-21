Побиття трансгендерної військової у Львові. Прокуратура взялася за жителя Рівного

Під час того, як жінка розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв’язку, до неї підійшов незнайомець і почав агресивно поводитися

Жінку ображали словесно, після чого нанесли їй декілька ударів кулаками та ногою по обличчю

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 22-річному уродженцю Рівненської області, який, за даними слідства, побив трансгендерну військову у Львові. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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Чоловікові інкримінують вчинення умисних дій, спрямованих на пряме обмеження прав за ознаками статі, інших переконань, поєднаних з насильством.

За даними слідства, близько 10:00 вечора 15 серпня цього року на одній із центральних вулиць Львова підозрюваний напав на трансгендерну особистість.

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Попередньо, фігурант словесно ображав жертву, після чого наніс їй декілька ударів кулаками та ногою по обличчю.

«Чоловік розпочав сутичку з мотивів дискримінації за ознакою гендерної ідентичності», – зазначають в прокуратурі.

Нагадаємо, у Львові побили трансгендерну військову Хелен. Дівчина взяла відпустку від служби, щоб приїхати на похорон мами. Під час того, як вона розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв’язку, до неї підійшов незнайомець і почав агресивно поводитися. Від удару Хелен втратила координацію, і він ударив її ще кілька разів, поки їй не вдалося відійти на кілька метрів і зняти частину нападу на відео.