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Побиття трансгендерної військової у Львові. Прокуратура взялася за жителя Рівного

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Побиття трансгендерної військової у Львові. Прокуратура взялася за жителя Рівного
Під час того, як жінка розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв’язку, до неї підійшов незнайомець і почав агресивно поводитися
фото з відкритих джерел

Жінку ображали словесно, після чого нанесли їй декілька ударів кулаками та ногою по обличчю

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 22-річному уродженцю Рівненської області, який, за даними слідства, побив трансгендерну військову у Львові. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Чоловікові інкримінують вчинення умисних дій, спрямованих на пряме обмеження прав за ознаками статі, інших переконань, поєднаних з насильством.

За даними слідства, близько 10:00 вечора 15 серпня цього року на одній із центральних вулиць Львова підозрюваний напав на трансгендерну особистість.

Попередньо, фігурант словесно ображав жертву, після чого наніс їй декілька ударів кулаками та ногою по обличчю.

«Чоловік розпочав сутичку з мотивів дискримінації за ознакою гендерної ідентичності», – зазначають в прокуратурі.

Нагадаємо, у Львові побили трансгендерну військову Хелен. Дівчина взяла відпустку від служби, щоб приїхати на похорон мами. Під час того, як вона розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв’язку, до неї підійшов незнайомець і почав агресивно поводитися. Від удару Хелен втратила координацію, і він ударив її ще кілька разів, поки їй не вдалося відійти на кілька метрів і зняти частину нападу на відео. 

Теги: Львів прокуратура військові

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