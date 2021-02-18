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    У Львові впав дах складу: під завал потрапили семеро людей

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    Внаслідок інциденту жертв і постраждалих немає - У Львові впав дах складу: під завал потрапили семеро людей
    Внаслідок інциденту жертв і постраждалих немає
    Фото: ДСНС

    На складі сталося руйнування металопрофільного навісу над рампою

    На одному зі складів Львова завалився дах, всередині виявилися заблокованими сім осіб.

    Про це в четвер повідомляє ДСНС.

    Відзначається, що рятувальники, які прибули за викликом, звільнили співробітників складу.

    «18 лютого о 16:20 в м. Львові по вулиці Польова, 57-б в одноповерховій складській будівлі розміром 120*30 м сталося часткове руйнування металопрофільного навісу над рампою, площею близько 150 м2»,– йдеться в повідомленні.

    Внаслідок інциденту жертв і постраждалих немає.

    Приблизно за пів години підрозділами ДСНС було врутовано сім осіб, які були заблоковані в приміщенні.

    Теги: ДСНС Львів рятувальники
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