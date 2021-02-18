У Дніпропетровській області пара провалилася під кригу

Їх тіла діставали рятувальники

На Дніпропетровщині чоловік і жінка, 1961 і 1962 років народження, переходили річку біля села і провалилися під лід. Врятувати їх не вдалося.

У селі Кам'янка Апостолівського району Дніпропетровської області загинули чоловік і жінка. Пара вирішила перейти річку, проте провалилася під лід, повідомляє пресслужба ДСНС Дніпропетровської області.

«17-го лютого о 17:03 до Служби порятунку від співробітників поліції надійшло повідомлення про те, що двоє людей, перетинаючи річку Кам'янка поблизу села, провалилися під лід і загинули», – йдеться в повідомленні.

Прибулі на місце рятувальники встановили, що тіла загиблих перебувають на відстані десяти метрів від берега.

Фахівці за допомогою гумового човна, багра, сокири і рятувальної мотузки витягли з-під льоду тіла загиблих і доставили до берега.

«Загиблими виявилися жінка і чоловік, 1961 і 1962 років народження відповідно», – зазначили у відомстві, додавши, що їхні тіла, без слідів насильницької смерті, спрямовані на судмедекспертизу.

В січні на Черкащині в селі Бучак Канівського району під час риболовлі на Дніпрі на відстані 250 метрів від берега під лід провалилися троє людей. Серед них була дитина 2010 року народження.

Раніше на столичній Оболоні рятувальники зняли з криги дитину. Дитина знаходилась на кризі на відстані 20 м від берега. За допомогою водолазно-рятувального спорядження, мотузки та нош хлопчика 2008 року народження було доставлено до берега та передано бригаді швидкої допомоги.

Нагадаємо, 17 січня на озері Жандарка, що також у Києві, чоловік врятував дитину, яка провалилась під кригу.

А ось на Хмельниччині люди провалилися під лід та один загинув.