На кордоні з Польщею пасажирський автобус застряг у кюветі

Через складні погодні умови люди опинилися в сніговій пастці

18 людей годину провели в сніговому заметі

Поблизу українсько-польського кордону у Раві-Руській на Львівщині, увечері 17 лютого застряг пасажирський автобус міжнародного сполучення. Автобус Temsa, що їхав зі Львова до Вільнюса, з’їхав в кювет через складні погодні умови. Надзвичайники відбуксирували пасажирський автобус із 18 людьми всередині.

Прохання про допомогу до рятувальників надійшло о 18:19, – повідомляє ДСНС.

«До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Рава-Руська Львівського району на трасі Львів – Рава-Руська пасажирський автобус «Temsa» зі сполученням Львів – Вільнюс. На момент прибуття рятувальників в автобусі перебувало 18 осіб», – йдеться в повідомленні.

Автобус був на іноземній реєстрації, він їхав у Вільнюс. В салоні були громадяни різних країн.

Нещодавно на Львівщині сталася потрійна ДТП за участі снігоочисної техніки.

Нагадаємо, через сильні снігопади та ожеледицю дороги особливо небезпечні. У Чернівецькій області вантажний автомобіль з деревиною перекинувся на слизькому підйомі дороги у селищі Путила.

Через страшну негоду на трасі «Миколаїв-Кривий Ріг» перекинувся сідельний тягач MAN. На засніженій Житомирщині зіштовхнулися автівки. Постраждало четверо людей.

Нагадаємо, на Львівщині продовжується ліквідація наслідків значних снігопадів на дорогах державного значення. Для забезпечення належного проїзду транспорту на державних автошляхах працюють понад 200 спецмашин і стільки ж робітників.