  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На кордоні з Польщею пасажирський автобус застряг у кюветі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через складні погодні умови люди опинилися в сніговій пастці - На кордоні з Польщею пасажирський автобус застряг у кюветі
    Через складні погодні умови люди опинилися в сніговій пастці
    Фото: ДСНС

    18 людей годину провели в сніговому заметі

    Поблизу українсько-польського кордону у Раві-Руській на Львівщині, увечері 17 лютого застряг пасажирський автобус міжнародного сполучення. Автобус Temsa, що їхав зі Львова до Вільнюса, з’їхав в кювет через складні погодні умови. Надзвичайники відбуксирували пасажирський автобус із 18 людьми всередині.

    Прохання про допомогу до рятувальників надійшло о 18:19, – повідомляє ДСНС.

    «До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Рава-Руська Львівського району на трасі Львів – Рава-Руська пасажирський автобус «Temsa» зі сполученням Львів – Вільнюс. На момент прибуття рятувальників в автобусі перебувало 18 осіб», – йдеться в повідомленні.

    151622987_169830974723603_7226491477746846913_n

    Автобус був на іноземній реєстрації, він їхав у Вільнюс. В салоні були громадяни різних країн.

    Нещодавно на Львівщині сталася потрійна ДТП за участі снігоочисної техніки.

    Нагадаємо, через сильні снігопади та ожеледицю дороги особливо небезпечні. У Чернівецькій області вантажний автомобіль з деревиною перекинувся на слизькому підйомі дороги у селищі Путила.

    Через страшну негоду на трасі «Миколаїв-Кривий Ріг» перекинувся сідельний тягач MAN. На засніженій Житомирщині зіштовхнулися автівки. Постраждало четверо людей.

    Нагадаємо, на Львівщині продовжується ліквідація наслідків значних снігопадів на дорогах державного значення. Для забезпечення належного проїзду транспорту на державних автошляхах працюють понад 200 спецмашин і стільки ж робітників.

    Теги: ДТП ДСНС дороги Львів автомобіль кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies