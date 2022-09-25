В окупованому Бердянську та Мелітополі пролунали вибухи

Усі дороги перекрити, рух транспорту навколо будівлі закрит.

Сьогодні, 25 вересня, у тимчасово окупованих Бердянську та Мелітополі майже одночасно пролунали вибухи. Про це повідомляє видання «Бердянск Сейчас».

«У Бердянську та Мелітополі майже одночасно пролунали вибухи. У Бердянську звуки вибуху лунали з центру міста», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, у Бердянську підірвали автомобіль біля мерії. «Рашистскі ЗМІ підтверджують вибухи біля будівлі виконкому та публікують фото оточення місця вибуху. Місцеві стверджують, що вибухнуло авто. Дим йде досі. Усі дороги перекриті, рух транспорту навколо будівлі закрито», – зазначили в «Бердянск Сейчас».

Також повідомлялося, що 24 вересня у центрі окупованого Бердянська пролунав гучний вибух. Згодом у мерії повідомили, що після цього російські загарбники влаштували облави та частково перекрили рух в районі спуску по Мелітопольского шосе.

Нагадаємо, розпочалася двісті чотирнадцята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках.