Гуманітарна катастрофа. Маріупольці досі п’ють дощову воду

Окупанти знущаються з маріупольців, не дозволяючи їм виїхати з міста

Лівобережний район відрізаний від будь-якого водоподопостачання

У Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Питна вода. Поки рятують дощі. Містяни знов збирають дощову воду. Лівобережний район залишається фактично відрізаний від будь-якого водоподопостачання. Жодних реальних заходів задля вирішення кризи не приймається. Типова стратегія окупантів – якщо закрити очі, то проблеми наче нема», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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