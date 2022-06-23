Окупанти вигадали новий вид знущання над маріупольцями

За вирубку дерев для приготування їжі карають громадськими роботами

Росія продовжує знущатися над жителями окупованого Маріуполя. Місцеві мешканці не можуть навіть дістати дров для приготування їжі. Про це повідомляє радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.

«Нова вигадка окупантів задля трудової мобілізації – примусові роботи як штраф. Попри відсутність суттєвого прогресу в прибиранні сміття з вулиць та дворів, за викид сміття на імпровізоване сміттезвалище – виховні роботи від 14 до 30 днів. Навіть не треба встановлювати факт «проступку». Буквально загребають працездатних по дворах, де є груди мусору. Тобто – скрізь», – йдеться в повідомленні.

За вирубку дерев на дрова для приготування їжі – така ж система. Якщо тебе побачили з сокирою, пилою або просто в’язанкою дров – щастя мести вулиці гарантовано.

«Так забеспечується масовість робіт. Безкоштовна робоча сила завжди поруч. Взагалі заходи з часів радянського союзу залишились незмінни. Така вона – приємственість історії Росії», – додав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

Нагадаємо, що рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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