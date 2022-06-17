Замах на Зеленського: МВС розкрило перші подробиці

До теракту були залучені диверсійно-розвідувальні групи

Правоохоронці підрозділів Міністерства внутрішніх справ спільно з СБУ ще у березні запобігли терористичному акту щодо військово-політичного керівництва України. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі телемарафону.

«Те, про що ми говоримо, трапилося на початку березня цього року. Подальші деталі ми повідомимо уже після нашої перемоги, коли про це все дійсно можна буде розказати більш детально», – повідомив Єнін.

Відомо, що до теракту були залучені диверсійно-розвідувальні групи, як з числа громадян РФ, так і їх посібників з-поміж громадян України.

«На сьогодні ми можемо говорити про знешкодження понад 90 ДРГ. Сукупно це понад 820 осіб затриманих, які обґрунтовано підозрюються в здійсненні розвідувально-диверсійної діяльності проти нашої держави», – розповів Єнін.

Єнін зазначив, що ДРГ мали різні завдання, різний склад, різну підготовку. Деякі ДРГ налічували до 20 осіб, деякі складалися з однієї або двох осіб маючи на меті вбивство військово-політичного керівництва нашої держави, вчинення терористичних актів поблизу об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі в середині урядового кварталу.

На уточнене запитання, чи був це замах саме на президента, Єнін відповів: «Так, однією із задач, яка стояла перед цією особою, було вчинення замаху на вище військово-політичне керівництво нашої держави».

Нагадаємо, 15 червня стало відомо, що українські правоохоронці запобігли теракту, який готувався проти керівництва України.

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