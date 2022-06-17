  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Замах на Зеленського: МВС розкрило перші подробиці
рус
    Політика

    Замах на Зеленського: МВС розкрило перші подробиці

    ДРГ планували організувати замах на президента в березні - Замах на Зеленського: МВС розкрило перші подробиці
    ДРГ планували організувати замах на президента в березні
    фото з відкритих джерел

    До теракту були залучені диверсійно-розвідувальні групи

    Правоохоронці підрозділів Міністерства внутрішніх справ спільно з СБУ ще у березні запобігли терористичному акту щодо військово-політичного керівництва України. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі телемарафону.

    «Те, про що ми говоримо, трапилося на початку березня цього року. Подальші деталі ми повідомимо уже після нашої перемоги, коли про це все дійсно можна буде розказати більш детально», – повідомив Єнін.

    Відомо, що до теракту були залучені диверсійно-розвідувальні групи, як з числа громадян РФ, так і їх посібників з-поміж громадян України.

    «На сьогодні ми можемо говорити про знешкодження понад 90 ДРГ. Сукупно це понад 820 осіб затриманих, які обґрунтовано підозрюються в здійсненні розвідувально-диверсійної діяльності проти нашої держави», – розповів Єнін.

    Єнін зазначив, що ДРГ мали різні завдання, різний склад, різну підготовку. Деякі ДРГ налічували до 20 осіб, деякі складалися з однієї або двох осіб маючи на меті вбивство військово-політичного керівництва нашої держави, вчинення терористичних актів поблизу об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі в середині урядового кварталу.

    На уточнене запитання, чи був це замах саме на президента, Єнін відповів: «Так, однією із задач, яка стояла перед цією особою, було вчинення замаху на вище військово-політичне керівництво нашої держави».

    Нагадаємо, 15 червня стало відомо, що українські правоохоронці запобігли теракту, який готувався проти керівництва України.

    Читайте також:
    Теги: росія МВС окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Замах на Зеленського: МВС розкрило перші подробиці