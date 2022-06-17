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    Події в Україні

    На Запоріжжі в районі дамби стався потужний вибух

    У Василівці прогримів потужний вибух - На Запоріжжі в районі дамби стався потужний вибух
    У Василівці прогримів потужний вибух
    фото з відкритих джерел

    Вибух стався поблизу дамби через річку Карачокрак у Василівці

    На Запоріжжі у населеному пункті Василівка почули потужний вибух. Пролунав він у районі дамби через річку Карачокрак. Про це повідомляє штаб оборони Запорізького краю в Telegram.

    «У населеному пункті Василівка в районі дамби через річку Карачокрак зафіксовано потужний вибух. Деталі уточнюються», – йдеться в повідомленні.

    Наразі більше інформації про інцидент немає.

    Нагадаємо, сьогодні близько 6:45 ранку в Миколаєві прогриміло кілька потужних вибухів. Вибухи були чутні в різних районах міста. При цьому зазначається, що у місті не було оголошено повітряну тривогу.

    Згодом стало відомо, що вибухи, які зранку пролунали у місті виникли через ракетний удар. Постраждали чотири житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. На даний момент один загиблий і шестеро поранених (з них одна дитина).

    До слова, триває 114-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для розвитку наступу на місто Слов’янськ. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.

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    Теги: Запоріжжя вибух росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Запоріжжі в районі дамби стався потужний вибух