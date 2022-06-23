У Маріуполі окупанти набирають дітей у «юнармію» «ДНР»

До нової організації прийняли перших дев’ять підлітків

У Маріуполі окупанти створили так званий військово-патріотичний рух «Молода гвардія – юнармія» «ДНР», до якого прийняли перших дев’ять підлітків. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

«Пропаганда нового рівня. Вчора показово прийняли першу дев’ятку в путлерюгенд. Поки одні юнаки чинять спротив, інші разом з батьками та «освітянами» прагнуть вислужитись. Огидно. Однак, охочих виявилось небагато. Пасивний спротив у Маріуполі не меншає», – написав Андрющенко.

Як повідомлялося, рашисти влаштовують витоки газу в луганських багатоповерхівках, аби вигнати на вулицю чоловіків, які ховаються від мобілізації. Про це СБУ розповів військовополонений з Луганська, якого ворог мобілізував у квітні цього року.

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