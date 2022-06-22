Маріуполь в окупації. Мешканка показала, що стало з її містом (відео)

Маріупольці ніколи не пробачать злочини рашистів

Окупанти завдали величезної шкоди інфраструктурі міста

Мешканка Маріуполя, Наталя Овдієнко, виклала відео з окупованого міста, яке зняла її матір. Вона знімала відео з салону автомобіля, тому вийшло побачити кілька вулиць.

«Місто дивитись страшно. Це все що від нього залишилось. – коментує жінка. – Італійська вулиця. Їй дуже сильно дісталося. Ось руйнування на проспекті Леніна».

Жінка також розповіла, як ховалася із сім'єю у підвалі Маріупольського державного університету. Будівля була збудована ще німцями і змогла витримати обстріли сучасних загарбників, чим врятувала життя багатьох людей.

Нагадаємо, у знищеному Росією Маріуполі на Донеччині ситуація з інсулінозалежними жителями «повністю вийшла з-під контролю». Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, щоденно місцеві хірурги проводять від трьох до п'яти ампутацій кінцівок інсулінозалежним.

Читайте також: