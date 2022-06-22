  1. Головна
  2. Відео
  3. Маріуполь в окупації. Мешканка показала, що стало з її містом (відео)
рус
    Відео

    Маріуполь в окупації. Мешканка показала, що стало з її містом (відео)

    Маріупольці ніколи не пробачать злочини рашистів - Маріуполь в окупації. Мешканка показала, що стало з її містом (відео)
    Маріупольці ніколи не пробачать злочини рашистів
    скріншот з відео

    Окупанти завдали величезної шкоди інфраструктурі міста

    Мешканка Маріуполя, Наталя Овдієнко, виклала відео з окупованого міста, яке зняла її матір. Вона знімала відео з салону автомобіля, тому вийшло побачити кілька вулиць.

    «Місто дивитись страшно. Це все що від нього залишилось. – коментує жінка. – Італійська вулиця. Їй дуже сильно дісталося. Ось руйнування на проспекті Леніна».

    Жінка також розповіла, як ховалася із сім'єю у підвалі Маріупольського державного університету. Будівля була збудована ще німцями і змогла витримати обстріли сучасних загарбників, чим врятувала життя багатьох людей.

    Нагадаємо, у знищеному Росією Маріуполі на Донеччині ситуація з інсулінозалежними жителями «повністю вийшла з-під контролю». Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

    За словами Андрющенка, щоденно місцеві хірурги проводять від трьох до п'яти ампутацій кінцівок інсулінозалежним.

    Читайте також:
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна місто окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Маріуполь в окупації. Мешканка показала, що стало з її містом (відео)