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    Думки вголос

    Чи можлива війна Росії та Литви

    • Вадим Денисенко

      Директор Українського інституту майбутнього

    •  glavcom.ua
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    Судячи з усього, тема Калінінграда буде грати на руку росіянам в питаннях проведення мобілізації - Чи можлива війна Росії та Литви
    Судячи з усього, тема Калінінграда буде грати на руку росіянам в питаннях проведення мобілізації
    фото з відкритих джерел

    Росіяни можуть вдатися до енергетичного шантажу Європи

    Про війну за Калінінград

    1. Ніякої війни не буде. У росіян немає сил, щоб вести цю війну. Ядерні удари по Вільнюсу ніхто наносити не буде.
    2. Росіяни можуть, з великою долею імовірності, вдатися до енергетичного шантажу Європи і заявити, що перекриють постачання нафти і мінімізацію постачання газу в ЄС вже найближчим часом. Це чистий блеф, але росіяни в це спробують погратися. І тут питання в кого будуть міцніші нерви.
    3. Для внутрнішньоросійського споживача їм треба буде перевести тему Калінінграда на теми перемог в Україні. Тому, на жаль, російське командування може вимагати будь-якою ціною показувати перемоги.
    4. Судячи з усього, тема Калінінграда буде грати на руку росіянам в питаннях проведення мобілізації після 11 вересня (день регіональних виборів).
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    Джерело: блог Вадима Денисенка

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    Теги: росія окупанти війна Литва окупація #stoprussia
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    Чи можлива війна Росії та Литви