Чи можлива війна Росії та Литви

Надзвичайний та Повноважний Посол, заступник міністра закордонних справ України (2004–2005), посол України у США (2006–2010), посол України у Франції (2014–2020)

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Судячи з усього, тема Калінінграда буде грати на руку росіянам в питаннях проведення мобілізації

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