Чи можлива війна Росії та Литви
Судячи з усього, тема Калінінграда буде грати на руку росіянам в питаннях проведення мобілізації
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Росіяни можуть вдатися до енергетичного шантажу Європи
Про війну за Калінінград
- Ніякої війни не буде. У росіян немає сил, щоб вести цю війну. Ядерні удари по Вільнюсу ніхто наносити не буде.
- Росіяни можуть, з великою долею імовірності, вдатися до енергетичного шантажу Європи і заявити, що перекриють постачання нафти і мінімізацію постачання газу в ЄС вже найближчим часом. Це чистий блеф, але росіяни в це спробують погратися. І тут питання в кого будуть міцніші нерви.
- Для внутрнішньоросійського споживача їм треба буде перевести тему Калінінграда на теми перемог в Україні. Тому, на жаль, російське командування може вимагати будь-якою ціною показувати перемоги.
- Судячи з усього, тема Калінінграда буде грати на руку росіянам в питаннях проведення мобілізації після 11 вересня (день регіональних виборів).
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Джерело: блог Вадима Денисенка
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