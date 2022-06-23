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    Політика

    Україна отримає статус держави-кандидата – глава Європейської ради

    Мішель впевнений, що&nbsp; Україна та Молдова отримають статус кандидата - Україна отримає статус держави-кандидата – глава Європейської ради
    Мішель впевнений, що  Україна та Молдова отримають статус кандидата
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    Мішель: «Це вирішальний момент для Європейського Союзу»

    Глава Європейської ради Шарль Мішель впевнений, що сьогодні лідери Європейського Союзу офіційно нададуть Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Про це Мішель заявив, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі.

    «Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові», – сказав Мішель.

    Нагадаємо, глава албанського уряду Еді Рама жорстко розкритикував держави Європейського Союзу за неспроможність вирішити проблему з болгарським вето на початок переговорів про вступ з Північною Македонією. Він також застеріг українців від надмірного оптимізму після надання Україні кандидатського статусу на вступ до ЄС.

    Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.

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    Теги: ЄС росія окупанти Єврокомісія саміт війна Україна окупація #stoprussia
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    Україна отримає статус держави-кандидата – глава Європейської ради