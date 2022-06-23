Суд заборонив партію Вітренко

Прогресивна соціалістична партія України була зареєстрована 1996 року

У своїй програмі Вітренко пропонувала міждержавний союз з Росією та Білоруссю

Восьмий апеляційний суд Львова своїм рішенням заборонив діяльність Прогресивної соціалістичної партії України, яку очолює Наталія Вітренко. Про це повідомляє рух «Чесно».

Зазначимо, Прогресивна соціалістична партія України була зареєстрована 1996 року і відтоді її незмінно очолює Наталія Вітренко. Вона невдало балотувалася від цієї партії на президентських виборах у 1999 та 2004 роках.

У своїй програмі Вітренко пропонувала міждержавний союз з Росією та Білоруссю, організовувала спільні мітинги проти вступу України в НАТО.

Нагадаємо, 15 червня Восьмий апеляційний суд Львова заборонив Соціалістичну партію України.

Також суд заборонив партії херсонських зрадників Сальдо та Стремоусова. До слвоа, 8 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційний блок».

Верховна Рада 3 травня ухвалила законопроєкт №7172-1 щодо заборони проросійських партій, «за» проголосували 330 депутатів. Автори закону переконані, що заборона діяльності проросійських політичних партій, які здійснюють антиукраїнську діяльність або пропагують колабораціонізм, буде ефективним засобом захисту демократії в Україні і її незалежності та суверенітету. Президент підписав закон 14 травня.

Також Верховна Рада пропонує застосовувати люстрацію до засновників та членів 11 політичних партій.

Читайте також: