У Маріуполі окупанти заселяють росіян у вцілілі квартири українців

Рашисти забрали порожні квартири у Маріуполі під власні потреби, передавши їх російським будівельникам

Рашисти зносять обстріляні ними ж будинки, а вцілілі використовують для власних потреб

У зруйнованому Маріуполі окупанти займають квартири у вцілілих після їхніх же обстрілів будинках. Про це написав у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Квартири за сприяння голів ОСББ, які погодитися на співпрацю із рашистами, роздаються будівельникам, яких привезли з Росії.

Разом з тим, рашисти продовжують зносити розстріляні ними ж будинки, обіцяючи їхнім мешканцям міфічну компенсацію. «Типова поведінка окупантів - українцям брехливу надію, своїм - майно українців. Нічого нового. Просто фашистська Росія», – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, що окупанти, за інформацією офіційної міської влади, ріжуть на металобрухт Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча – одне з найбільших галузевих підприємств в Україні.

Також рашисти планують вивезти усю металопродукцію, вкрадену у Маріуполі, до Росії.