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У Маріуполі окупанти заселяють росіян у вцілілі квартири українців

Володимир Миленко
glavcom.ua
У Маріуполі окупанти заселяють росіян у вцілілі квартири українців
Рашисти забрали порожні квартири у Маріуполі під власні потреби, передавши їх російським будівельникам
фото із соцмереж

Рашисти зносять обстріляні ними ж будинки, а вцілілі використовують для власних потреб

У зруйнованому Маріуполі окупанти займають квартири у вцілілих після їхніх же обстрілів будинках. Про це написав у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Квартири за сприяння голів ОСББ, які погодитися на співпрацю із рашистами, роздаються будівельникам, яких привезли з Росії.

Разом з тим, рашисти продовжують зносити розстріляні ними ж будинки, обіцяючи їхнім мешканцям міфічну компенсацію. «Типова поведінка окупантів - українцям брехливу надію, своїм - майно українців. Нічого нового. Просто фашистська Росія», – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, що окупанти, за інформацією офіційної міської влади, ріжуть на металобрухт Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча – одне з найбільших галузевих підприємств в Україні.

Також рашисти планують вивезти усю металопродукцію, вкрадену у Маріуполі, до Росії.

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Теги: Маріуполь війна окупанти окупація Донеччина

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