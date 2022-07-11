Маріуполь: окупанти «платять» за розбір завалів мискою каші та водою (відео)

Окупаційній владі Маріуполя Росія виділила кошти лише для 900 робітників на розборі завалів

У Маріуполі люди продовжують працювати на розборі завалів та прибиранні вулиць за їжу. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

За словами представника маріупольської мерії, за важку працю на спеці російські окупанти розраховуються з маріупольцями тарілкою каші та пляшкою води.

«Попри обіцянки та часткову виплату найбільш незадоволеним, маріупольці продовжують працювати на розборі завалів та прибиранні вулиць за їжу. Тарілка каші та пляшка води – єдина гарантована оплата важкої праці на спеці», – зазначив він.

За словами Андрющенка, окупаційному керівництву в Маріуполі виділено грошей на оплату роботи 900 працівникам, але насправді у місті працюють в три-чотири рази більше людей. До того окупаційна «адміністрація» ще й краде гроші, які б мала виплатити маріупольцям за роботу.

«Всього окупаційній владі Маріуполя виділено грошей на оплату 900 робітникам на завалах з розрахунку 12 тис. рублів (приблизно 6 тис. грн за реальним курсом) на місяць. Реально залучено в три-чотири рази більше. Саме так окупаційна адміністрація Іващенко і Ко. створює картинку для кураторів з Росії щодо власної здатності керувати містом. Водночас він та його родина досі крадуть не тільки гуманітарку та дизпаливо разом з російськими МНСниками, але й гроші, що привозять для виплат, зокрема, зарплати робітникам», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти поновили ексгумацію по дворах багатоповерхівок в Маріуполі. Тепер цим займається слідчий комітет РФ.

Також у тимчасово окупованому Маріуполі стрімко збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту. Крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів. При цьому, вартість машини не має значення: зникають машини представницького класу і дешеві моделі такі як ЗАЗ чи Geely.

Раніше на маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча стався вибух під час розмінування, яке проводять окупанти.