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У Маріуполі стався замах на мера-колаборанта

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Маріуполі стався замах на мера-колаборанта
У Маріуполі стався замах на гауляйтера Іващенка
фото: ТАСС

Окупований Маріуполь чинить спротив

У захопленому окупантами Маріуполі здійснено спробу замаху на життя призначеного окупантами «мера» міста Костянтина Іващенка. Про це повідомив в Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

«У Маріуполі відбувся замах на гауляйтера Іващенка. На жаль, поки не дуже вдало. Але, це лише початок», – написав він.

За попередньою інформацією, вибуховий пристрій був закладений на в'їзді до зоопарку. 

Як пишуть «ЗМІ» пропагандистів, у момент під'їзду гауляйтера Костянтина Іващенка до Маріупольського зоопарку спрацював вибуховий пристрій.

Окупанти пишуть, що «мер» не постраждав. 

«Але ж усе попереду. Розплата прийде», — коментують у соцмережах подію. 

Нагадаємо, Іващенко – 58-річний депутат міської ради від забороненої проросійської політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Перебуваючи у Маріуполі, добровільно надав згоду на співпрацю з російськими окупантами.

До обов’язків фейкового глави захопленого ворожою армією українського міста, зокрема, входить допомога рф та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України.

У квітні йому було повідомлено про підозру у держзраді. За роботу на окупантів колаборанту світить позбавлення волі від п’ятнадцяти років до довічного.

Нагадаємо, заступниця фейкового голови Маріуполя отримала підозру у держзраді. Також, на Вінниччині росіянин зливав окупантам переміщення ЗСУ

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Теги: окупанти Маріуполь ЗМІ ЗСУ

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