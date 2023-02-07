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У Маріуполі прогриміло п'ять потужних вибухів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Маріуполі прогриміло п'ять потужних вибухів
Наразі подробиці вибуху встановлюються
фото з відкритих джерел

У район порту окупанти завезли техніку та системи ППО

Сьогодні вдень, 7 лютого, у  Маріуполі пролунали потужні вибухи в районі порту, куди окупанти завезли техніку та системи ППО. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«П'ять гучних вибухів поспіль у Приморському районі Маріуполя. Проросійські чати вичищаються зі швидкістю кулі. Наші повідомляють про джерело вибухів у районі порту. Куди нещодавно окупанти завезли техніку та ППО», – написав він.

За його словами, наразі подробиці встановлюються.

Нагадаємо, російські окупанти стягують війська до Маріуполя та околиць – наразі їхня чисельність перевалила за 30 тисяч, що може означати підготовку наступу.

Як повідомлялося, у Маріуполі окупанти вивозять тіла цивільних разом із завалами.

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Теги: Маріуполь радник Порту окупанти війна системи ППО

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