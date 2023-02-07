У Маріуполі прогриміло п'ять потужних вибухів

У район порту окупанти завезли техніку та системи ППО

Сьогодні вдень, 7 лютого, у Маріуполі пролунали потужні вибухи в районі порту, куди окупанти завезли техніку та системи ППО. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«П'ять гучних вибухів поспіль у Приморському районі Маріуполя. Проросійські чати вичищаються зі швидкістю кулі. Наші повідомляють про джерело вибухів у районі порту. Куди нещодавно окупанти завезли техніку та ППО», – написав він.

За його словами, наразі подробиці встановлюються.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, російські окупанти стягують війська до Маріуполя та околиць – наразі їхня чисельність перевалила за 30 тисяч, що може означати підготовку наступу.

Як повідомлялося, у Маріуполі окупанти вивозять тіла цивільних разом із завалами.