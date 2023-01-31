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В Маріуполі лунають вибухи

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
В Маріуполі лунають вибухи
фото ілюстративне

Гучна канонада по всьому місту

Щонайменше сім гучних вибухів прозвучало пізно ввечері у Маріполі. Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко.

«Гучні звуки канонади по всьому місту. Щонайменше сім гучних вибухів. Лівобережжя. Відвертий прильот між с. Виноградне та с. Піонерське», – пише він у телеграм-каналі.
За словами Андрющенка, активно працює система ППО окупантів. Втім, її результативність перебільшена. «Неофіційні пабліки пропаганди звісно звітують про стандартні «атака БПЛА» та «всі цілі збито».

Бажане за дійсне. Посміхаємось та чекаємо на добрі бавовняни новини», – наголошує Андрющенко.

В місті об’явлена повітряна тривога.

Теги: Маріуполь вибух системи ППО

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