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У Маріуполі окупанти вивозять тіла цивільних разом із завалами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Маріуполі окупанти вивозять тіла цивільних разом із завалами
фото ілюстративне

Із 1300 знищених будинків, окупанти вже запропонували демонтувати тисячу

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники демонтують зруйновані будинки і вивозять разом із завалами тіла загиблих мирних жителів. Про це розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телеканалу FreeДом.

«Хочу вкотре нагадати, що найжорстокіший злочин Російська Федерація скоїла на території міста Маріуполя, знищивши 50% житлового фонду. Тобто, 1300 багатоквартирного сектору цих будинків більше не існує. Сьогодні Російська Федерація масово прибирає сліди воєнних злочинів», – сказав Бойченко.

Зазначається, що з 1300 знищених будинків, окупанти вже запропонували демонтувати тисячу, і системно це роблять. Якщо раніше, розбираючи завали, з-під них діставали тіла людей, то зараз залишки будівель вивозять разом із людьми. 

«Росія активно прибирає сліди воєнних злочинів, бо розуміє, що найближчим часом ЗСУ перейдуть у контрнаступ і звільнять Маріуполь», – додав мер.

Раніше радник міського голови Петро Андрющенко опублікував відео, на якому видно зруйновані будівлі в центрі Маріуполя, руїни будинків, які ніхто не розбирає та забиті фанерою вітрини магазинів.

До слова, що російські окупанти стягують війська до Маріуполя та околиць – наразі їхня чисельність перевалила за 30 тисяч, що може означати підготовку наступу.

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Теги: Маріуполь росія окупанти

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