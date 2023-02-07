Адвокат із Маріуполя, яка вижила після бомбардувань, виграла суд у Росії

15 березня Маргарита Міхно перебувала поблизу драмтеатру, коли почався російський авіаналіт. Їй вдалося сховатися у сусідньому будинку і врятуватися від бомбардування

Феміда оцінила в 1 млн грн завдану моральну шкоду українці від російської війни

Білоцерківський міськрайонний суд постановив стягнути 1 млн грн з міністерства юстиції Росії на користь українки, мешканки Маріуполя і адвокатки Маргарити Міхно. У таку суму Феміда оцінила моральну шкоду позивачки від російського вторгнення, повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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На початку жовтня минулого року жінка подала цивільний позов проти держави-агресора. У ньому Маргарита Міхно детально описала, що вона пережила у перші місяці повномасштабної війни.

За матеріалами справи протягом 24 лютого-16 березня 2022 року позивачка мешкала у своєму приватному будинку, що у центрі Маріуполя неподалік собору і драматичного театру. Її оселя мала підвал, в якому переховувалося від російських обстрілів десять людей та дві собаки.

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Адвокат зазначила, що 2 березня 2022 року зникло світло, газ, вода та зв`язок. Вона разом із іншими людьми виходили на вулиці на пошуки води та їжі. Разом з тим, місто постійно обстрілювалося зі всієї можливої ворожої зброї, артилерії, танків, здійснювалися авіанальоти.

Позивачка описала жахіття, в якому опинилися маріупольці після рашистської навали: на тротуарах валялись трупи людей, на дорогах стояли спалені машини; біля кожного під’їзду багатоповерхівок були збудовані з цегли пічки для приготування їжі, люди палили меблі, книги, зрізали кору дерев, щоб розвести багаття. Додала, що не отримувала жодної гуманітарної допомоги від місцевої влади.

15 березня Маргарита Міхно перебувала поблизу драмтеатру, коли почався російський авіаналіт. Їй вдалося сховатися у сусідньому будинку і врятуватися від бомбардування. Наступного дня будинок позички зазнав руйнувань внаслідок чергової авіаатаки росіян.

17 березня адвокатка на автомобілі разом із рідними покинули місто. Через окуповані населені пункти Мангуш, Білосарайська Коса Донецької області, Бердянськ Запорізької області вони 8 квітня доїхали до Запоріжжя.

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«Станом на 24 лютого 2022 року вона, як громадянка демократичної європейської держави – України, почувала себе захищеною та впевненою в своєму майбутньому, працювала та мешкала в своєму будинку, мала постійні доходи та все необхідне для звичайного життя. Все її життя було зруйноване військовим вторгненням, а демократичні права і свободи були перекреслені. Саме через воєнні дії Росії проти України, вона змушена була пережити купу моральних та фізичних страждань, виїхати з дому, який було зруйновано під час авіанальоту російським літаком, вона не має ані необхідних речей, ані обладнання для роботи, не має можливості працювати із-за головних болей, страхів та нестабільного психологічного стану», – сказано у судовому рішенні.

У рамках цієї справи Феміда не сповіщала міністерство юстиції РФ, оскільки з 24 лютого року було розірвано дипломатичні відносини України з Росією. З огляду на те, що в Україні введено воєнний стан у зв`язку з триваючою повномасштабною збройною агресією РФ проти України, чим порушено її суверенітет, отримання згоди РФ бути відповідачем у цій справі наразі є недоречним, додав суд.

Крім цього, позивачка Маргарита Міхно є потерпілою у рамках кримінального провадження за фактами ведення агресивної війни і посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.