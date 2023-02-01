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В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи
фото ілюстративне

Росіяни перетворюють лікарні Запоріжжя на військові шпиталі

Жителі тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі почули гучні вибухи. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«У Мелітополі гучно! Щойно у центральній частині міста пролунали потужні вибухи. З'ясовуємо деталі, що палає в окупантів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що міську лікарню Дніпрорудного окупанти перетворили на військовий шпиталь. Медикаменти та лікарів-хірургів везуть з РФ. Також росіян збирають до купи у Токмаку, Мелітополі, Василівці.

Рніше повідомлялося, що до окупованого Мелітополя прибули вербувальники для пошуків найманців у ПВК «Вагнера» із лав ув'язнених українців.

Крім того, група «кадировців» у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області напали на знімальну групу російського НТВ. Пропагандистку зґвалтували, а оператора – побили.

До слова, триває 343-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних (по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ та Краматорськ Донецької області) та два авіаційних удари. Здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: Запоріжжя Мелітополь війна окупанти ЗСУ

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