Біля Маріуполя близько 30 тис. військових РФ. Готують наступ, – мерія

За останній тиждень військовий корпус окупантів в регіоні збільшився на 10-15 тисяч

Російські окупанти стягують війська до Маріуполя та околиць – наразі їхня чисельність перевалила за 30 тисяч, що може означати підготовку наступу. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, за останній тиждень військовий корпус окупантів в регіоні збільшився на 10-15 тисяч – в основному їх квартирують в селах біля міста. Водночас із цим, в одне із приморських сіл зайшов підрозділ «кадирівців», що налічує 2-3 тисячі військових.

«Можливо, це формування «заградотряду» для потенційного наступу, тому що великих акцій «росгвардії» за нашою інформацією не планується ані в Маріуполі, ані в районі», – написав Андрющенко.

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Крім цього, в селищах Маріупольського району посилились «зачистки», а самі окупанти розповідають місцевим про те, що пріоритет напрямку атаки – Вугледар і Запоріжжя. Зазначається також, що переміщення техніки здійснюється вночі і з намаганням оминути Маріуполь.

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