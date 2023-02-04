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Біля Маріуполя близько 30 тис. військових РФ. Готують наступ, – мерія

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Біля Маріуполя близько 30 тис. військових РФ. Готують наступ, – мерія
Росія стягує війська до Маріуполя
фото з відкритих джерел

За останній тиждень військовий корпус окупантів в регіоні збільшився на 10-15 тисяч

Російські окупанти стягують війська до Маріуполя та околиць – наразі їхня чисельність перевалила за 30 тисяч, що може означати підготовку наступу. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, за останній тиждень військовий корпус окупантів в регіоні збільшився на 10-15 тисяч – в основному їх квартирують в селах біля міста. Водночас із цим, в одне із приморських сіл зайшов підрозділ «кадирівців», що налічує 2-3 тисячі військових.

«Можливо, це формування «заградотряду» для потенційного наступу, тому що великих акцій «росгвардії» за нашою інформацією не планується ані в Маріуполі, ані в районі», – написав Андрющенко.

Крім цього, в селищах Маріупольського району посилились «зачистки», а самі окупанти розповідають місцевим про те, що пріоритет напрямку атаки – Вугледар і Запоріжжя. Зазначається також, що переміщення техніки здійснюється вночі і з намаганням оминути Маріуполь.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі.

Також аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення. 

Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.

Читайте також: Путін планує новий наступ: до чого готуватися ЗСУ та українцям 
Теги: Запоріжжя Маріуполь окупанти радник наступ Вугледар

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