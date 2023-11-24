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У Маріуполі зеки-окупанти вбили свого командира – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Маріуполі зеки-окупанти вбили свого командира – Генштаб
Серед військовослужбовців російських окупаційних військ існує думка, що керівництво навмисно відправляє їх на «м’ясні» штурми
фото ілюстративне

На Куп’янському напрямку окремі окупанти скаржаться на постійні втрати у живій силі

У тимчасово окупованому Маріуполі зеки-окупанти вбили свого командира. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, окупанти з числа в'язнів розправилися зі своїм командиром через його постійні погрози, знущання та вбивства інших загарбників.

Крім того, на Куп’янському напрямку окремі окупанти скаржаться на постійні втрати у живій силі через невдалі наступальні дії та заявляють про небажання вести їх у подальшому.

«Відзначається вкрай низька «якість» новобранців – здебільшого це особи похилого віку, які мають проблеми з алкоголем, наркотиками, азартними іграми тощо. Серед військовослужбовців російських окупаційних військ існує думка, що керівництво навмисно відправляє їх на «м’ясні» штурми, не рахуючись із втратами», – йдеться у зведенні.

Триває 639-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: окупанти Генштаб втрати ворог знущання погрози

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