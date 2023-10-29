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ЗСУ на Таврійському напрямку «відмінусували» ще пів тисячі окупантів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ на Таврійському напрямку «відмінусували» ще пів тисячі окупантів
Загальні втрати ворога на Таврійському напрямку за 28 жовтня склали 489 осіб
фото: Генштаб ЗСУ

Наші воїни знищили ще 25 одиниць військової техніки ворога

Протягом суботи, 28 жовтня, українські захисники на Таврійському напрямку знищили ще майже 500 росіян. Ще 13 окупантів здалися в полон.
Про це повідомив об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом протягом минулої доби на Таврійському напрямку ворог завдав сім авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 759 артобстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» протягом доби виконали 1217 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 489 осіб. Ще 13 окупантів здалися в полон.

Крім того, знищено ще 25 одиниць військової техніки ворога. Зокрема, вісім танків, три бойові броньовані машини, 10 безпілотників та чотири автомобілі. Також знищено п'ять складів боєприпасів противника.

Нагадаємо, що за минулу добу, 28 жовтня, українські військові знешкодили ще 660 російських окупантів.

До слова, триває 613-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.

Теги: фронт ЗСУ втрати ворог

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