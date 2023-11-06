Понад 20 «Шахедів» і шість ракет: деталі чергової атаки на Україну

Протиповітряною обороною знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА

Російські терористи увечері 5 листопад та у ніч на 6 листопада атакували Україну шістьма ракетами різних типів та запустили 22 ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 6 листопада.

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«Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету «Іскандер-М», протикорабельну ракету «Онікс», дві керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу Shahed-136/131», - йдеться у повідомленні.

Протиповітряною обороною знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

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Удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.

Загалом минулої доби ворог завдав шість ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Іванівка Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Кліщіївка, Ласточкине, Новокалинове, Спірне, Веселе, Олександропіль, Авдіївка, Очеретине, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Республіканець, Львове, Тягинка Херсонської області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, у неділю, 5 листопада, ввечері, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано рух групи ударних БпЛА типу Shahed з Чорного моря у напрямку Одеси.

Місцеві пабліки повідомляли, що «прилетіло» у самісінький центр Одеси, там утворилася величезна вирва. Стало відомо, що внаслідок удару в місті пошкоджено будівлі, у них повибивало вікна.

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фото: Суспільне Одеса

Згодом влада повідомила, що унаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення.

Через російську атаку було серйозно пошкоджено будівлю Одеського національного художнього музею.

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Повідомлялося, що 15 «Шахедів» знищено в небі над Одещиною.