Журналісти показали, як окупанти знищують Херсон (відео)

У 34-х населених пунктах Херсонщини оголошено обов’язкову евакуацію

Російські терористи активізували обстріли Херсона та околиць в останні півтора місяця. Про це йдеться у репортажі Bihus.info.

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Цілями окупантів стають лікарні, навчальні заклади, пункти гуманітарної видачі та звичайні цивільні будинки.

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У 34-х населених пунктах області оголошено обов’язкову евакуацію, і ця цифра зростає.

В самому обласному центрі найбільше потерпає Антонівка, Острів і Корабельний район, проте з початком сутінок пустішають навіть центральні вулиці. Місцеві кажуть, що стало набагато гучніше. Та більшість все одно залишається вдома.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли маршрутку з людьми в центрі Херсона, поранено семеро осіб.

Також росіяни обстріляли кладовище у Кіндійці. Попередньо, одна людина загинула, ще один місцевий житель – поранений.