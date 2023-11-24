ЗСУ ведуть штурм на двох напрямках, утримують позиції на лівобережжі Дніпра – Генштаб

Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника

На Куп’янському напрямку силами оборони відбито 13 атак

Триває 639-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Також, в ніч на 24 листопада окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

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На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Янжулівка, Архипівка Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Басівка, Юнаківка Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 13 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Кучерівка, Першотравневе, Іванівка, Кислівка, Крохмальне Харківської області.

На Лиманському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Виїмка, Веселе, Переїзне, Федорівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку

Наші воїни відбили 10 атак окупантів біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Південне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито понад 30 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Орлівка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 9 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Курахівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Противник п’ять разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Лугівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Пятихатки, Лобкове, Плавні Запорізької області.

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На Херсонському напрямку

Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новоберислав Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Дудчани, Берислав, Веселе, Львове, Іванівка, Чорнобаївка, Комишани Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

На Куп’янському напрямку

Окремі військовослужбовці російських окупаційних військ скаржаться на постійні втрати у живій силі через невдалі наступальні дії та заявляють про небажання вести їх у подальшому. Відзначається вкрай низька «якість» новобранців – здебільшого це особи похилого віку, які мають проблеми з алкоголем, наркотиками, азартними іграми тощо. Серед військовослужбовців російських окупаційних військ існує думка, що керівництво навмисно відправляє їх на «м’ясні» штурми, не рахуючись із втратами.

Також наявна інформація, що в окупованому Маріуполі російські військовослужбовці з числа колишніх ув’язнених вбили свого командира через його постійні погрози, знущання та вбивства інших загарбників.

Крім того, на Сватівському напрямку відмічається незадовільне тилове забезпечення підрозділів окупантів. Так, військовослужбовці одного з підрозділів РФ повідомляють про погане забезпечення зимовим одягом, продовольством, водою тощо.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та логістичний центр противника.

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Нагадаємо, Генштаб ЗСУ заявив про створення плацдарму на лівому березі Херсонської області.