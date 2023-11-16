В окупованому Севастополі прогриміли вибухи

РФ заявила про знищення безпілотників біля узбережжя Криму

У четвер, 16 листопада, близько 6:40 у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи. Про це повідомляють кримські телеграм-канали.

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«Над Севастополем пролетіла ракета і пролунав вибух», – пише паблік «Кримський вітер» із посиланням на повідомлення місцевих мешканців. У місті «гучно».

Міноборони РФ повідомило, що вночі 16 листопада нібито перехоплено три безпілотники над акваторією Чорного моря біля узбережжя Республіки Крим.

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«Черговими засобами ППО два українські безпілотні літальні апарати знищено над територією Брянської області і ще три БПЛА перехоплено над акваторією Чорного моря біля узбережжя Республіки Крим», – йдеться у повідомленні.

До слова, нещодавно активісти вивісили прапор України на горі Бойка у тимчасово окупованому Криму.