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В окупованому Севастополі прогриміли вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованому Севастополі прогриміли вибухи
У Криму гучний ранок
фото ілюстративне

РФ заявила про знищення безпілотників біля узбережжя Криму

У четвер, 16 листопада, близько 6:40 у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи. Про це повідомляють кримські телеграм-канали.

«Над Севастополем пролетіла ракета і пролунав вибух», – пише паблік «Кримський вітер» із посиланням на повідомлення місцевих мешканців. У місті «гучно».

В окупованому Севастополі прогриміли вибухи фото 1

Міноборони РФ повідомило, що вночі 16 листопада нібито перехоплено три безпілотники над акваторією Чорного моря біля узбережжя Республіки Крим.

«Черговими засобами ППО два українські безпілотні літальні апарати знищено над територією Брянської області і ще три БПЛА перехоплено над акваторією Чорного моря біля узбережжя Республіки Крим», – йдеться у повідомленні.

В окупованому Севастополі прогриміли вибухи фото 2

До слова, нещодавно активісти вивісили прапор України на горі Бойка у тимчасово окупованому Криму.

Теги: вибух Севастополь росія окупанти Крим

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