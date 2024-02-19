У Маріупольському районі впав палаючий літак

У місті продовжують лунати вибухи

У Маріупольському районі Донецької області повідомляють про падіння палаючого літака, також у місті жителі чують вибухи. Про це у понеділок повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

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«Маріуполь. Не просто гучно, але вогонь! Повідомляють про падіння палаючого літака в районі с. Рибацьке. Окрім того, місто продовжує чути вибухи. Який файний понеділок», – написав Андрющенко.

Розпочалася 726-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА.

На східному напрямку нашою протиповітряною обороною знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БпЛА «Орлан-10».