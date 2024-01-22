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СБУ затримала блогера, який вихваляв ракетний удар по Харкову в ТікТок

Катерина Іванова
glavcom.ua
СБУ затримала блогера, який вихваляв ракетний удар по Харкову в ТікТок
Служба безпеки викрила чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України
фото: Telegram / Служба безпеки України

Одеський блогер виправдовував в соцмережі російський ракетний удар по Харкову 2 січня

Працівники СБУ затримали одеського блогера, який розмістив у ТікТок власне відео, в якому виправдовував повітряну атаку Росії на Харків 2 січня. Деталі були опубліковані на Telegram-каналі Служби безпеки України.

На початку року окупанти вдарили по місту російськими ракетами типу «Іскандер», що призвело до великої кількості загиблих та поранених місцевих жителів.

«Незважаючи на це, фігурант намагався «відбілити» воєнний злочин загарбників перед 12-тисячною аудиторією користувачів своєї сторінки. Того ж дня цей фейк вийшов в ефірі росТБ, звідки його підхопили пропагандистські інформресурси», – наголосили представники спецслужб.

Також працівниками СБУ було затримано:

  • місцеву жительку на Київщині, яка через власні акаунти у соціальних мережах агітувала українців «скласти зброю» і не чинити спротив росіянам;
  • жителя Черкаської області, який виступав на підтримку окупації Криму і частини територій Донецької та Луганської областей. Крім того, маючи посвідку на проживання в РФ, чоловік героїзував російських загарбників та заперечував їхні воєнні злочини в Україні;
  • у Дніпрі затримано координатора місцевого осередку прокремлівської організації «народовладдя». Зловмисник від імені «громадського об’єднання» публікував у соцмережах фейки щодо представників місцевих релігійних громад.
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Служба безпеки викрила проросійських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України
фото: Telegram / СБУ

Як зазначає СБУ, всім фігурантам повідомлено про підозру, зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ викрила полковника та його спільника на розкраданні коштів в оборонці.

Стало відомо, що безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі.

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Теги: СБУ окупанти Telegram чоловік злочин блогер відео спротив соцмережі Харків

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