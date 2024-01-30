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Росія заявила про атаку румунських винищувачів на Херсонщину: Бухарест відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія заявила про атаку румунських винищувачів на Херсонщину: Бухарест відреагував
Румунські військово-повітряні сили заявили взагалі не мають у своєму складі літаків модифікації F-16C
фото ілюстративне

Росіяни не деталізували, яке ж саме озброєння начебто було застосоване з цього літака

Російська влада заявила, що винищувач F-16C ВПС країни завдав удару по об’єктах російських окупантів в Херсонській області. Міноборони Румунії заперечило інформацію. Про це повідомляє портал Infodefensa.

Російські пропагандисти на своїх пабліках заявляли стосовно атаки в ніч на суботу 27 січня 2024 року. Саме тоді нібито з 86-ої авіабази, яка начебто розташована в місті Констанца, й злетів бойовий літак. О 3.22 ночі, як вони заявляли, було виконано удар по російських окупаційних військах.

Росіяни не деталізували, яке ж саме озброєння начебто було застосоване з цього літака, як взагалі цей винищувач зміг прорватись крізь російську ППО.

Для роз’яснення ситуації румунському оборонному відомству для спростування заяви росіян вистачило усього трьох простих аргументів.

  • 86-ша авіабаза ВПС Румунії розташована не в місті Констанца, а біля міста Борча;
  • румунські ВПС взагалі не мають у своєму складі літаків модифікації F-16C, вони використовують F-16 модифікацій A/B, модернізованих до стандартів MLU 5.2 та MLU 6.5;
  • у заявлений росіянами період літаки F-16 румунських ВПС не виконували польоти взагалі.

У заяві відомства наголошується на тому, що з початку незаконного вторгнення Російської Федерації на територію України, як частина Північноатлантичного альянсу, Румунія діяла за допомогою заходів щодо посилення оборони та стримування, суто оборонного характеру. Загрози оцінювалися щодо регіональної безпеки.

Раніше повідомлялося, що у Румунії офіційно підтвердили падіння російського «Шахеда» на території країни під час нічної атаки Росії на Україну. Під час атаки Росії на Україну, система радіолокаційного спостереження румунської армії зафіксувала можливе порушення повітряного простору. Сигнал було виявлено на малій висоті на маршруті в напрямку району села Грінду Тульчинського повіту. Зранку, в безлюдній місцевості приблизно за 4 км вище за течією від Грінду, було виявлено кратер глибиною 1,5 метра, внаслідок падіння російського «Шахеда».

Згодом Румунія викликає на розмову посла Росії, після падіння безпілотника на території країни.

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Теги: Херсонщина винищувач росія Румунія

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