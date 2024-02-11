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Ілон Маск зробив заяву щодо продажу Starlink Росії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ілон Маск зробив заяву щодо продажу Starlink Росії
Ілон Маск
фото з відкритих джерел

Маск назвав брехнею інформацію про продаж Starlink Росії

Американський мільярдер, Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії. Про це він написав у соцмережі Х.

«У низці неправдивих новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорична неправда. Наскільки нам відомо, Starlink не продавали прямо чи опосередковано Росії», – написав Ілон Маск.

Водночас перехоплення розмови росіян, яке оприлюднило Головне управлення розвідки Міноборони у Facebook свідчить про те, що російські окупанти використовують на фронті термінали супутникового зв’язку Starlink.

Нагадаємо, за даними американського видання Defense One, Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні.

За словами одного з анонімних джерел видання, українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому. Друге джерело своєю чергою підтвердило використання Starlink і додало, що його використання, схоже, зростає.

Як повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив використання росіянами Starlink на прифронтових територіях України.

До слова, станом на вересень в Україні нараховувалося близько 140-150 тис. терміналів Starlink. З них приблизно 45 тис. Україні передали міжнародні партнери як допомогу, а решту придбали волонтери та меценати, які також покривають абонентську плату.

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Теги: росія окупанти Ілон Маск SpaceX

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