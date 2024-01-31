Атака на Харків, питання американського кордону та допомогу Україні можуть розділити: головне за ніч

Увечері 30 січня російські загарбники завдали удару по середмістю Харкова

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена. Увечері 30 січня російські загарбники атакували Харків за допомогою ударних дронів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 31 січня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на Харків

Увечері 30 січня російські загарбники атакували Харків за допомогою ударних дронів. Зафіксовано влучання у житловий будинок, виникла пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та харківський міський голова Ігор Терехов.

За даними керівника Харківської ОВА, три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

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Зазначається, що російські окупанти атакували Харків та область за допомогою щонайменше шести ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Також за даними ОВА, є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова, зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині.

«Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура!», – наголосив Синєгубов.

Спікер Палати представників заявив, що питання кордону та допомогу Україні можуть розділити

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена. Про це інформує видання Semafor з посиланням на власні джерела.

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Джонсон визнав, що остаточні рішення не будуть ухвалені, поки не буде оприлюднено текст майбутньої угоди про безпеку кордону.

Водночас речник Джонсона Радж Шах применшив значення слів спікера та заявив, що вони були зроблені в гіпотетичному контексті.

Видання зазначає, що ці зауваження є ознакою того, що Джонсон вважає, що ширший пакет, який включатиме зміни в політику безпеки кордону, узгоджений Сенатом, буде «мертвим» після прибуття в Палату представників.

Незрозуміло, чи означатиме розділення пакета, що Палата представників проведе окреме голосування щодо всіх його частин, включно з допомогою Україні. Оскільки проведення окремого голосування щодо військової допомоги Києву може обвалити на Джонсона хвилю критики з боку трампістів, які виступають проти подальшої допомоги Україні.

Пентагон прокоментували передачу Україні високоточних бомб Glsdb

Міністерство оборони США підтвердило намір передати Україні бомби малого діаметра для наземного запуску (Glsdb). Проте відомство відмовилося назвати терміни передачі Києву цих озброєнь. Про це заявив речник міноборони США, генерал Патрік Райдер на брифінгу у Пентагоні.

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«Стосовно бомб малого діаметра – як ми заявили ще минулого року, ми забезпечимо Україну Glsdb в межах наших зусиль, які фінансуються Ініціативою сприяння безпеці України (USAI)», – сказав він.

Водночас, за словами Райдера, з міркувань оперативної безпеки, у Пентагоні не будуть підтверджувати конкретні терміни передачі цих озброєнь.

«Ми залишимо Україні право повідомляти про будь-які поставки», – зазначив речник американського оборонного відомства.

Сенат США готовий підтримати закон про безпеку кордонів, попри позицію спікера Джонсона

Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату. Про це пише The Hill.

Хоча лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл та його союзники не ігнорують Джонсона, вони вважають, що закон буде прийнятий Сенатом з підтримкою республіканців у нижній палаті парламенту.

«Старші помічники кажуть, що очікують, що закон буде переданий Сенату до кінця наступного тижня, хоча лідери ще офіційно не оголосили рішення щодо термінів. Якщо Джонсон не вживе відповідного законопроекту, республіканці Палати представників ризикують бути звинуваченими в тому, що вони залишили Україну на полі бою та підірвали довіру до Америки з боку її союзників», – ідеться у матеріалі.

За словами аналітика, представника Демократичної партії Джонатана Котта, в Сенаті є достатньо республіканців, які працювали над цим законопроектом чотири-п’ять місяців.

«Було також багато республіканців у Сенаті, які були там у 2013 році, коли ми отримали 68 голосів за двопартійну імміграційну реформу, але побачили, як вона померла в Палаті представників. Ці люди все ще знають, що нам потрібно вирішити проблему, і вони готові працювати над нею, незважаючи на те, що намагається зробити Дональд Трамп», – сказав Котт.

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Водночас його «колега» з табору республіканців Скотт Дженнінгс вважає, що важко захищати угоду про кордон перед іншими критиками, оскільки весь її текст ще не оприлюднений.

«Є небезпека. Якщо республіканці кажуть, що названа причина, чому ми відмовляємося від цієї угоди, є явно політичною, у цьому є очевидна політична небезпека», – каже Дженнінгс.

Водночас один із переговорників, сенатор Том Тілліс попереджає, що «якщо ми цього не зробимо, це не буде зроблено в адміністрації Трампа», адже «ми не матимемо голосів».

У Південній Кореї розбився американський винищувач

31 січня американський винищувач F-16 розбився у водах біля західного узбережжя Південної Кореї. Про це повідомляє Yonhap.

Стверджується, що військовий літак впав у води поблизу міста Кунсан, за 274 кілометри на південь від Сеула, близько 8:40 ранку за місцевим часом. Пілот вирішив катапультуватися.

«Винищувач впав у воду, врятований пілот у безпеці», – повідомило анонімне джерело виданню Yonhap.

Зазначається, що в Кунсані розташована авіабаза військово-повітряних сил США, на якій працюють літаки F-16.

Три країни ЄС пришвидшать рух військ на східний фланг НАТО

Представники Нідерландів, Німеччини та Польщі 30 січня підписали угоду з метою скорочення бюрократичних перепон для швидкого переміщення військ і озброєнь з Північного моря до східного флангу НАТО. Про це повідомляє Reuters.

Представники трьох країн-членів НАТО підписали листа про наміри тіснішої співпраці в межах проєкту військової мобільності Європейського Союзу під час форуму Європейського оборонного агентства у Брюсселі.

Глава міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала журналістам про важливість мати умови для швидкого розгортання військ до того, як виникне будь-який імовірний конфлікт.

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«Географія така, яка вона є. Це означає, що ви повинні мати можливість швидко перекинути війська з Нідерландів через Німеччину до Польщі», – пояснила вона.

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році і НАТО, і Європейський Союз почали прискорювати підготовку на випадок військового конфлікту з Москвою. За такого сценарію вони повинні будуть відправити значні військові підкріплення через порти Північного моря через Німеччину й Польщу на східний фронт.