Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Харків, питання американського кордону та допомогу Україні можуть розділити: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Харків, питання американського кордону та допомогу Україні можуть розділити: головне за ніч
Росіяни атакували Харків за допомогою ударних дронів
фото: «Суспільне»

Увечері 30 січня російські загарбники завдали удару по середмістю Харкова

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена. Увечері 30 січня російські загарбники атакували Харків за допомогою ударних дронів.  «Главком» зібрав головні новини ночі проти 31 січня, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака на Харків

Увечері 30 січня російські загарбники атакували Харків за допомогою ударних дронів. Зафіксовано влучання у житловий будинок, виникла пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та харківський міський голова Ігор Терехов.

За даними керівника Харківської ОВА, три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

Зазначається, що російські окупанти атакували Харків та область за допомогою щонайменше шести ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Також за даними ОВА, є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова, зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині.

«Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура!», – наголосив Синєгубов.

Спікер Палати представників заявив, що питання кордону та допомогу Україні можуть розділити

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена. Про це інформує видання Semafor з посиланням на власні джерела.

Джонсон визнав, що остаточні рішення не будуть ухвалені, поки не буде оприлюднено текст майбутньої угоди про безпеку кордону.

Водночас речник Джонсона Радж Шах применшив значення слів спікера та заявив, що вони були зроблені в гіпотетичному контексті.

Видання зазначає, що ці зауваження є ознакою того, що Джонсон вважає, що ширший пакет, який включатиме зміни в політику безпеки кордону, узгоджений Сенатом, буде «мертвим» після прибуття в Палату представників.

Незрозуміло, чи означатиме розділення пакета, що Палата представників проведе окреме голосування щодо всіх його частин, включно з допомогою Україні. Оскільки проведення окремого голосування щодо військової допомоги Києву може обвалити на Джонсона хвилю критики з боку трампістів, які виступають проти подальшої допомоги Україні.

Пентагон прокоментували передачу Україні високоточних бомб Glsdb

Міністерство оборони США підтвердило намір передати Україні бомби малого діаметра для наземного запуску (Glsdb). Проте відомство відмовилося назвати терміни передачі Києву цих озброєнь. Про це заявив речник міноборони США, генерал Патрік Райдер на брифінгу у Пентагоні.

«Стосовно бомб малого діаметра – як ми заявили ще минулого року, ми забезпечимо Україну Glsdb в межах наших зусиль, які фінансуються Ініціативою сприяння безпеці України (USAI)», – сказав він.

Водночас, за словами Райдера, з міркувань оперативної безпеки, у Пентагоні не будуть підтверджувати конкретні терміни передачі цих озброєнь.

«Ми залишимо Україні право повідомляти про будь-які поставки», – зазначив речник американського оборонного відомства.

Сенат США готовий підтримати закон про безпеку кордонів, попри позицію спікера Джонсона

Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату. Про це пише The Hill.

Хоча лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл та його союзники не ігнорують Джонсона, вони вважають, що закон буде прийнятий Сенатом з підтримкою республіканців у нижній палаті парламенту.

«Старші помічники кажуть, що очікують, що закон буде переданий Сенату до кінця наступного тижня, хоча лідери ще офіційно не оголосили рішення щодо термінів. Якщо Джонсон не вживе відповідного законопроекту, республіканці Палати представників ризикують бути звинуваченими в тому, що вони залишили Україну на полі бою та підірвали довіру до Америки з боку її союзників», – ідеться у матеріалі.

За словами аналітика, представника Демократичної партії Джонатана Котта, в Сенаті є достатньо республіканців, які працювали над цим законопроектом чотири-п’ять місяців.

«Було також багато республіканців у Сенаті, які були там у 2013 році, коли ми отримали 68 голосів за двопартійну імміграційну реформу, але побачили, як вона померла в Палаті представників. Ці люди все ще знають, що нам потрібно вирішити проблему, і вони готові працювати над нею, незважаючи на те, що намагається зробити Дональд Трамп», – сказав Котт.

Водночас його «колега» з табору республіканців Скотт Дженнінгс вважає, що важко захищати угоду про кордон перед іншими критиками, оскільки весь її текст ще не оприлюднений.

«Є небезпека. Якщо республіканці кажуть, що названа причина, чому ми відмовляємося від цієї угоди, є явно політичною, у цьому є очевидна політична небезпека», – каже Дженнінгс.

Водночас один із переговорників, сенатор Том Тілліс попереджає, що «якщо ми цього не зробимо, це не буде зроблено в адміністрації Трампа», адже «ми не матимемо голосів».

У Південній Кореї розбився американський винищувач

31 січня американський винищувач F-16 розбився у водах біля західного узбережжя Південної Кореї. Про це повідомляє Yonhap.

Стверджується, що військовий літак впав у води поблизу міста Кунсан, за 274 кілометри на південь від Сеула, близько 8:40 ранку за місцевим часом. Пілот вирішив катапультуватися.

«Винищувач впав у воду, врятований пілот у безпеці», – повідомило анонімне джерело виданню Yonhap.

Зазначається, що в Кунсані розташована авіабаза військово-повітряних сил США, на якій працюють літаки F-16.

Три країни ЄС пришвидшать рух військ на східний фланг НАТО

Представники Нідерландів, Німеччини та Польщі 30 січня підписали угоду з метою скорочення бюрократичних перепон для швидкого переміщення військ і озброєнь з Північного моря до східного флангу НАТО. Про це повідомляє Reuters.

Представники трьох країн-членів НАТО підписали листа про наміри тіснішої співпраці в межах проєкту військової мобільності Європейського Союзу під час форуму Європейського оборонного агентства у Брюсселі.

Глава міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала журналістам про важливість мати умови для швидкого розгортання військ до того, як виникне будь-який імовірний конфлікт.

«Географія така, яка вона є. Це означає, що ви повинні мати можливість швидко перекинути війська з Нідерландів через Німеччину до Польщі», – пояснила вона.

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році і НАТО, і Європейський Союз почали прискорювати підготовку на випадок військового конфлікту з Москвою. За такого сценарію вони повинні будуть відправити значні військові підкріплення через порти Північного моря через Німеччину й Польщу на східний фронт.

Теги: Харків пожежа військові рятувальники Сенат США кордон Європейський союз винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Однин із засновників та директорів компаній ТОВ «Київгума» отримав підозру
Служба безпеки прийшла з обшуками до виробника аптечок для ЗСУ
4 сiчня, 19:41
Україна отримуватиме допомогу у 2024 році
Що буде з фінансовою допомогою для України в 2024 році: прогноз Financial Times
1 сiчня, 05:29
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла
17 сiчня, 00:50
На думку Зеленського, військовозобов'язані чоловіки, які перебувають за кордоном, мають бути в Україні
Зеленський пояснив, чому Україні завжди не вистачатиме людей на війні
17 сiчня, 16:21
Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі
Удар по Харкову: є загиблі, моторошні кадри наслідків (оновлено)
23 сiчня, 10:50
За усіма викрити фактами затриманим повідомлено про підозру
Ексрадник глави адміністрації Януковича переправляв за кордон ухилянтів
9 сiчня, 12:32
У результаті ворожого удару згоріли чотири автівки
Як рятувальники ліквідовували наслідки удару по Одесі (фото, відео)
17 сiчня, 07:50
Рятувальники розбирають завали будинків у Харкові
Прильоти ракет у Харкові: мер повідомив нові подробиці (фото)
17 сiчня, 08:05
Лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер
Лідер Сенату США: законодавці «на крок ближче» до ухвалення фінансування для України
25 сiчня, 07:56

Події в Україні

Харків палав після чергового російського терору: рятувальники показали наслідки
Харків палав після чергового російського терору: рятувальники показали наслідки
Сили оборони повідомили про ситуацію на окупованій Кінбурнській косі
Сили оборони повідомили про ситуацію на окупованій Кінбурнській косі
Уночі РФ запустила по Україні 20 «Шахедів»
Уночі РФ запустила по Україні 20 «Шахедів»
Атака на Харків, питання американського кордону та допомогу Україні можуть розділити: головне за ніч
Атака на Харків, питання американського кордону та допомогу Україні можуть розділити: головне за ніч
ЗСУ відновили раніше втрачені позиції в районі Горлівки: аналіз ISW
ЗСУ відновили раніше втрачені позиції в районі Горлівки: аналіз ISW
Окупанти глушать мобільний зв’язок на захопленій території Донеччини
Окупанти глушать мобільний зв’язок на захопленій території Донеччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
187K
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
105K
Росія заявила про атаку румунських винищувачів на Херсонщину: Бухарест відреагував
39K
Буданов дав прогноз щодо наступу росіян цієї весни
30K
Кабмін обрав покарання для ухилянтів
23K
Головнокомандувач ЗСУ Залужний відповів на чутки про звільнення красномовним фото
21K
ЗСУ знищили російський Су-34

Новини

Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Сьогодні, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Сьогодні, 06:11
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:45
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Вчора, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua