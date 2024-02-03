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Екскомандир «Айдару» пояснив, чому ЗСУ вигідно тримати Авдіївку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Екскомандир «Айдару» пояснив, чому ЗСУ вигідно тримати Авдіївку
Утримання українськими захисниками позицій в Авдіївці є стратегічно вигідним для ЗСУ
фото з відкритих джерел

За кожного нашого загиблого захисника під Авдіївкою вмирає 12 росіян

Утримання українськими військовими позицій в Авдіївці, попри значні втрати, є вигідним для ЗСУ з огляду на співвідношення жертв серед українських захисників та російських окупантів. Про це сказав ветеран війни та колишній командир роти батальйону «Айдар» Євген Дикий в інтерв'ю «24 Каналу».

«У них старий перевірений спосіб – м'ясні штурми. Ними вони й беруть. Я зараз скажу страшну річ. Це в жодному разі не про те, що нашим хлопцям там легко, ні, їм дуже важко. Але з погляду страшної арифметики війни – нам нині вигідно, що росіяни так уперто беруть Авдіївку. Співвідношення втрат в Авдіївці зараз один до дванадцяти. За кожного нашого загиблого захисника вмирає 12 росіян. Це абсолютно страшна м'ясорубка, яка перемелює їхні резерви. І чим довше вона працювала б, тим нам краще», – сказав Дикий.

За його словами, «бути всередині цієї м'ясорубки, навіть якщо працюєш у ній ножем, – це дуже важко». Хлопці й дівчата тримаються там у страшних умовах, але кажуть, що треба триматися, бо це має сенс.

Однак по всьому фронту є проблема «снарядного голоду», каже Дикий.

«Якби не це, то я був би впевнений, що ми ще місяцями зможемо тримати Авдіївку. Але, на жаль, в умовах «снарядного голоду» це під питанням», – сказав він.

Дикий переконаний, що саму Авдіївку цими штурмами росіяни не візьмуть. Але там є лише одна траса через Орлівку, яка з'єднує Авдіївку з нашими тилами. Окупанти вже досить близько до неї просунулись і повзуть далі.

«Якщо вони вийдуть до траси, то її переріжуть. Якщо довго стримувати ці м'ясні штурми, коли наша артилерія мовчатиме через брак снарядів, то росіяни все-таки виповзуть. У такому випадку ніхто не лишатиме там гарнізон, ніхто не робитиме другий Маріуполь. Тоді доведеться відходити», – сказав військовий.

Насправді для росіян це не принесе жодної стратегічної користі. Окупанти, ціною величезних втрат, здобудуть маленький політичний бонус. Вони з гордістю скажуть, що взяли Авдіївку.

«Якщо ми подивимося на карту, то побачимо, що Авдіївка глибоко всередині окупованих територій. Тобто вони не прорвуть наш фронт, захопивши місто. Навпаки, просто вирівняють свій фронт. Загалом це теж корисно. Вони зітхнуть полегшено, бо ми будемо трохи далі від Донецька. Але не більше. Не мовиться про глибокий прорив у наші тили. Ні. це вони собі зрівняють фронт, зроблять Донецьк більш тиловим містом, і це все», – сказав Дикий.

Він додав, що жоден нормальний генерал, навіть російський, не поклав би за це стільки людей. Тому ситуація в Авдіївці натякає, що це наказ не від генералів, а від когось значно вищого.

«Це суто політичне рішення. І ще раз повторюся: поки Росія його реалізовує, нам це вигідно, бо нам треба залишити там росіян якнайбільше», – резюмував військовий.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку російські окупанти намагаються пробити лінії оборони українських захисників у напрямку населеного пункту Часів Яр.

Раніше Сирський розповів, що відбувається на Куп'янському напрямку. 

Нагадаємо, Кремль змінив риторику про свої «успіхи» в Україні. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вчора, 2 лютого, заявив, що армія окупантів зберігає «стратегічну ініціативу» вздовж усієї лінії фронту в Україні. Хоча ще нещодавно він казав про «активну оборону». 

Також, за даними ISW, Сили оборони України стримують атаки ворога на лівобережжі Херсонської області. Однак російські загарбники просунулися в районі Авдіївки. 

Теги: Маріуполь росія окупанти ветеран наказ Айдар Донецьк Авдіївка місто Євген Дикий фронт втрати росіяни

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