Атака дронів на Одесу: влада повідомила про наслідки
За словами Кіпера, через російську атаку є постраждалі
Російська армія сьогодні ввечері, 24 січня, атакувала Одесу ударними дронами. Унаслідок цього постраждали двоє чоловіків. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Російські терористи атакували Одесу ударними дронами», – йдеться в заяві.
За словами глави ОВА, є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.
«Зафіксовано загоряння. Відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають усю необхідну допомогу», – написав Кіпер.
Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок російської дронової атаки по Одесі. За словами Кіпера, чоловіка госпіталізували з множинними порізами, загрози життю немає.
До слова, триває 700-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Також ворог завдав двох ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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