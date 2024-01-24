Атака дронів на Одесу: влада повідомила про наслідки

За словами Кіпера, через російську атаку є постраждалі

Російська армія сьогодні ввечері, 24 січня, атакувала Одесу ударними дронами. Унаслідок цього постраждали двоє чоловіків. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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«Російські терористи атакували Одесу ударними дронами», – йдеться в заяві.

За словами глави ОВА, є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

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«Зафіксовано загоряння. Відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають усю необхідну допомогу», – написав Кіпер.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок російської дронової атаки по Одесі. За словами Кіпера, чоловіка госпіталізували з множинними порізами, загрози життю немає.

До слова, триває 700-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Також ворог завдав двох ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.