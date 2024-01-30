Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 30 січня

Триває 706-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 30 січня.

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Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку відбито сім атак ворога біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів в районах Серебрянського лісництво Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито три атаки противника поблизу Багданівки та Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще вісім атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито вісім атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито дві атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили дві атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив вісім безуспішних штурмових дій.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Як повідомлялося, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), українські та російські війська ведуть позиційні бої на багатьох ділянках фронту. Російські загарбники атакують позиції ЗСУ на кількох напрямках.

Координаційний штаб ухвалив рішення про примусову евакуацію з дев’яти сіл Мар’їнської та Очеретинської територіальних громад Донецької області.