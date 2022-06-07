Запорізький гауляйтер похвалився, як Росія краде українське зерно

З Мелітополя до Криму відправили перші 11 вагонів із зерном

Очільник окупаційної адміністрації Запорізької області заявляє, що зерна з окупованих територій будуть вивозити ще більше

З окупованих регіонів Запорізької області відправили перший товарний потяг з зерном до Криму. Про це заявив очільник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький, пише «Інтерфакс».

«Сьогодні з гордістю та радістю повідомляю вам першим про те, що у напрямок Криму пішли перші вагони, залізничні вагони, 11 вагонів пішли з зерном з мелітопольського елеватора», – заявив Балицький.

При цьому колаборант додав, що в майбутньому постачання зерна з окупованих територій збільшать у сотні разів.

«І це буде не 11 вагонів, а це будуть сотні вагонів, тисячі вагонів», – заявив він.

Нагадаємо, Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни.

За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.