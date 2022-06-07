Вінницьке ноу-хау: ЗСУ запланували модернізацію протиповітряної оборони

Військові у Вінниці зуміли значно підвищити ефективність протиповітряної оборони (ППО) регіону

У ЗСУ розглядають модернізацію у системі ППО по всій території України за вінницьким ноу-хау. Про це на брифінгу повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

«Всі вінничани часто чують сирени повітряної тривоги. Ворог застосовує тисячі ракет для знищення українців, військових та важливих об'єктів інфраструктури. Завдяки вінницьким винахідникам, які застосували сучасні технології, вдалося значно підвищити ефективність системи ППО в нашому регіоні. Вінницьке ноу-хау розглядають у ЗСУ для впровадження по всій території України», – сказав Борзов.

Голова ОВА також повідомив, що в області продовжують зміцнювати систему оборони регіону. Зокрема, тисячі вінничан виконують земельні роботи з обладнання фортифікаційних споруд, – «це сотні кілометрів».

Борзов зазначив, що керівники територіальних громад розуміють важливість цього завдання і допомагають його виконувати. Найкраще із цим впоралися у Гайсинському та Могилів-Подільському прикордонному районах.

Посадовець запевнив, що забезпечено й охорону системи критичної інфраструктури області. Так, усі важливі об'єкти визначені, для їх охорони виділені наряди, сили та засоби з підрозділів територіальної оборони, поліції та СБУ. Крім того, в охороні беруть участь добровольчі формування територіальних громад. Таких формувань на Вінниччині вже десятки, і їх кількість зростає.

Нагадаємо, раніше речник Міноборони Олександр Мотузяник повідомив, що в акваторії Чорного моря Росія утримує п’ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет типу «Калібр».

Станом на 4 червня, як повідомляв президент України Володимир Зеленський, російські війська від початку повномасштабного вторгнення запустили по Україні 2503 ракети.

5 червня вранці російські загарбники атакували столицю України ракетами. Внаслідок ворожого удару постраждала залізнична інфраструктура. Також відомо, що одна людина отримала поранення.

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