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    Кримінал

    Прокуратура оголосила підозру у держзраді «заступнику мера» Маріуполя

    За співпрацю з окупантами оголошено підозру ще одному депутату-зраднику&nbsp; - Прокуратура оголосила підозру у держзраді «заступнику мера» Маріуполя
    За співпрацю з окупантами оголошено підозру ще одному депутату-зраднику 
    фото з відкритих джерел

    Нардеп від «ОПЗЖ» добровільно надав згоду на співпрацю з окупантами

    Так званому «першому заступнику голови адміністрації» Маріуполя повідомлено про підозру у держзраді. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    «Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату Маріупольської міської ради у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що депутат міської ради у м. Маріуполі, який на теперішній час перебуває під контролем представників збройних сил РФ, добровільно надав згоду на співпрацю з окупантами та зайняв псевдопосаду «першого заступника голови адміністрації м. Маріуполя».

    Підозрюваний відповідає за пошук рухомого та нерухомого майна комунальних підприємств Маріупольської міської ради, його реєстрацію в органах так званої «ДНР», створення комісії з встановлення стану об’єктів інфраструктури та житлового фонду м. Маріуполя. Також підозрюваний займається вербуванням мешканців міста для залучення їх до формування окупаційної влади.

    «Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях», – зазначили в Офісі.

    Керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький повідомив, що мова йде про 54-річного нардепа від «Опозиційної платформи – За життя».

    Нагадаємо, що підозру за співпрацю із російськими окупантами отримав також колишній депутат Верховної Ради, проросійський політик Євген Балицький. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

    Теги: росія окупанти прокуратура депутат війна Україна державна зрада окупація #stoprussia
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    Прокуратура оголосила підозру у держзраді «заступнику мера» Маріуполя