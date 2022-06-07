Прокуратура оголосила підозру у держзраді «заступнику мера» Маріуполя

За співпрацю з окупантами оголошено підозру ще одному депутату-зраднику

Нардеп від «ОПЗЖ» добровільно надав згоду на співпрацю з окупантами

Так званому «першому заступнику голови адміністрації» Маріуполя повідомлено про підозру у держзраді. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату Маріупольської міської ради у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що депутат міської ради у м. Маріуполі, який на теперішній час перебуває під контролем представників збройних сил РФ, добровільно надав згоду на співпрацю з окупантами та зайняв псевдопосаду «першого заступника голови адміністрації м. Маріуполя».

Підозрюваний відповідає за пошук рухомого та нерухомого майна комунальних підприємств Маріупольської міської ради, його реєстрацію в органах так званої «ДНР», створення комісії з встановлення стану об’єктів інфраструктури та житлового фонду м. Маріуполя. Також підозрюваний займається вербуванням мешканців міста для залучення їх до формування окупаційної влади.

«Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях», – зазначили в Офісі.

Керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький повідомив, що мова йде про 54-річного нардепа від «Опозиційної платформи – За життя».

Нагадаємо, що підозру за співпрацю із російськими окупантами отримав також колишній депутат Верховної Ради, проросійський політик Євген Балицький. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.