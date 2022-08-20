У Харкові прогриміли вибухи
Інформації про постраждалих немає
У Харкові знову прогриміли вибухи, в місті та області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».
В місті та області оголошено повітряну тривогу.
Місцевих жителів просять залишатися в укриттях. Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає.
Також про обстріли повідомляють і місцеві пабліки.
Разом з тим Telegram-канали публікують відео вильотів ракет з Білгорода у бік Харкова.
Нагадаємо, ввечері 17 серпня у Салтівському районі Харкова російська ракета влучила в гуртожиток для людей з вадами слуху, продовжуються пошуки потерпілих під завалами будівлі. На місці обстрілу виявлено уламки ракети типу 9М727 Іскандер.
Близько 4:30 ранку ворог здійснив пуски ще восьми ракет з м. Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі.
У Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля зруйнована частково .
Вранці 19 серпня російські окупаційні війська знову обстріляли Харків. Вибухи прогриміли близько 5:44. Під ворожими ударами опинилися Київський, Основ'янський та Немишлянський райони Харкова.
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