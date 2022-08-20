У Харкові прогриміли вибухи

У Харкові місцеві повідомляють про обстріл

Інформації про постраждалих немає

У Харкові знову прогриміли вибухи, в місті та області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

В місті та області оголошено повітряну тривогу.

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях. Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає.

Також про обстріли повідомляють і місцеві пабліки.

Разом з тим Telegram-канали публікують відео вильотів ракет з Білгорода у бік Харкова.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня у Салтівському районі Харкова російська ракета влучила в гуртожиток для людей з вадами слуху, продовжуються пошуки потерпілих під завалами будівлі. На місці обстрілу виявлено уламки ракети типу 9М727 Іскандер.

Близько 4:30 ранку ворог здійснив пуски ще восьми ракет з м. Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі.

У Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля зруйнована частково .

Вранці 19 серпня російські окупаційні війська знову обстріляли Харків. Вибухи прогриміли близько 5:44. Під ворожими ударами опинилися Київський, Основ'янський та Немишлянський райони Харкова.