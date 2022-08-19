Аналітики ISW назвали п'ять можливих причин вибухів в окупованому Криму

ЗСУ, ймовірно, продовжать завдавати ударів по військових об'єктах РФ в Криму

Однією з причин вибухів у Криму може бути погане поводження росіян зі своєю технікою

Інститут вивчення війни (ISW) назвав п'ять можливих причин вибухів в окупованому Криму, які відбулися ввечері 18 серпня.

ISW зазначає, що не може самостійно перевірити, чи російські ППО збили український безпілотник, і чи був взагалі якийсь безпілотник у Керчі чи Бельбеку.

Разом з тим аналітики перерахували можливі причини вибухів у Севастополі та Керчі:

атака ЗСУ;

дії української розвідки;

погане поводження росіян зі своєю технікою;

успішні дії російського ППО;

розхитані нерви російських окупантів, які, ймовірно, готуються до атак у районах, що раніше вважалися недосяжними для української армії.

На думку експертів, українські війська, ймовірно, продовжать кампанію з завдання ударів по військових об'єктах Росії в окупованому Криму, щоб послабити можливості логістики окупантів та їх можливості щодо підтримки операцій на західному березі Дніпра.

Ключові висновки

18 серпня 2022 року вперше з 6 липня 2022 року не було заявлених або оцінених російських територіальних надбань в Україні.

Російські джерела повідомили про серію неідентифікованих і непідтверджених вибухів по всьому Криму в ніч на 18 серпня.

Міністерство оборони Росії, можливо, ставить інформаційні умови, щоб звинуватити Україну в фальшивій атаці на Запорізькій АЕС.

Російські війська вели наземні штурми на південь від Сіверська та на північний схід і південь від Бахмута.

Російські війська продовжували вести наступальні дії на північ, захід і південний захід від Донецька.

Російські війська здійснили невдалий наземний штурм Запорізької осі.

Українські чиновники підтвердили додаткові удари по російській військовій базі та складах у Херсонській області.

Кремль, ймовірно, використовує створені козацькі організації для підтримки зусиль Росії з формування збройних сил.

Російські окупанти продовжували підготовку до довготривалої інтеграції окупованих територій України до складу Росії.

Нагадаємо, 18 серпня у тимчасово окупованій Керчі спрацювала система ППО.

Також у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових.

Цього ж вечора в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.