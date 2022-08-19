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Аналітики ISW назвали п'ять можливих причин вибухів в окупованому Криму

Альона Боженко
glavcom.ua
Аналітики ISW назвали п'ять можливих причин вибухів в окупованому Криму
ЗСУ, ймовірно, продовжать завдавати ударів по військових об'єктах РФ в Криму
фото ілюстративне

Однією з причин вибухів у Криму може бути погане поводження росіян зі своєю технікою

Інститут вивчення війни (ISW) назвав п'ять можливих причин вибухів в окупованому Криму, які відбулися ввечері 18 серпня.

ISW зазначає, що не може самостійно перевірити, чи російські ППО збили український безпілотник, і чи був взагалі якийсь безпілотник у Керчі чи Бельбеку.

Разом з тим аналітики перерахували можливі причини вибухів у Севастополі та Керчі:

  • атака ЗСУ;
  • дії української розвідки;
  • погане поводження росіян зі своєю технікою;
  • успішні дії російського ППО;
  • розхитані нерви російських окупантів, які, ймовірно, готуються до атак у районах, що раніше вважалися недосяжними для української армії.

На думку експертів, українські війська, ймовірно, продовжать кампанію з завдання ударів по військових об'єктах Росії в окупованому Криму, щоб послабити можливості логістики окупантів та їх можливості щодо підтримки операцій на західному березі Дніпра.

Ключові висновки

  • 18 серпня 2022 року вперше з 6 липня 2022 року не було заявлених або оцінених російських територіальних надбань в Україні.
  • Російські джерела повідомили про серію неідентифікованих і непідтверджених вибухів по всьому Криму в ніч на 18 серпня.
  • Міністерство оборони Росії, можливо, ставить інформаційні умови, щоб звинуватити Україну в фальшивій атаці на Запорізькій АЕС.
  • Російські війська вели наземні штурми на південь від Сіверська та на північний схід і південь від Бахмута.
  • Російські війська продовжували вести наступальні дії на північ, захід і південний захід від Донецька.
  • Російські війська здійснили невдалий наземний штурм Запорізької осі.
  • Українські чиновники підтвердили додаткові удари по російській військовій базі та складах у Херсонській області.
  • Кремль, ймовірно, використовує створені козацькі організації для підтримки зусиль Росії з формування збройних сил.
  • Російські окупанти продовжували підготовку до довготривалої інтеграції окупованих територій України до складу Росії.
Аналітики ISW назвали п'ять можливих причин вибухів в окупованому Криму фото 1

Нагадаємо, 18 серпня у тимчасово окупованій Керчі спрацювала система ППО.

Також у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових.

Цього ж вечора в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя. 

Теги: Крим війна вибух окупанти

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