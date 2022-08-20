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Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу

Альона Боженко
glavcom.ua
Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу
У більшості областей України оголосили повітряну тривогу
фото ілюстративне

Тривоги немає в окупованому Криму

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу. 

Наразі тривоги немає лише в тимчасово окупованому Криму.

Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу фото 1

 

Зазначимо, що після оголошення повітряної тривоги вибухи пролунали у Харкові.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня у Салтівському районі Харкова російська ракета влучила в гуртожиток для людей з вадами слуху, продовжуються пошуки потерпілих під завалами будівлі. На місці обстрілу виявлено уламки ракети типу 9М727 Іскандер.

Близько 4:30 ранку ворог здійснив пуски ще восьми ракет з м. Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі.

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