Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу

Тривоги немає в окупованому Криму

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Наразі тривоги немає лише в тимчасово окупованому Криму.

Зазначимо, що після оголошення повітряної тривоги вибухи пролунали у Харкові.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня у Салтівському районі Харкова російська ракета влучила в гуртожиток для людей з вадами слуху, продовжуються пошуки потерпілих під завалами будівлі. На місці обстрілу виявлено уламки ракети типу 9М727 Іскандер.

Близько 4:30 ранку ворог здійснив пуски ще восьми ракет з м. Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі.