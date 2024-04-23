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У Миколаєві вибухнула граната у дворі багатоповерхівки (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Миколаєві вибухнула граната у дворі багатоповерхівки (фото)
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події, а також звідки у чоловіка вибуховий пристрій
фото: пресслужба поліції

Вибухотехніки вилучили та направили на відповідне дослідження осколкові уламки

У Миколаєві вибухнула граната у дворі багатоповерхівки у мікрорайоні Намив, внаслідок якого отримав поранення чоловік. Про це  повідомляє Головне управління поліції Миколаївської області. 

У Миколаєві вибухнула граната у дворі багатоповерхівки (фото) фото 1

Прибувши на місце, правоохоронці встановили, що 34-річний місцевий мешканець тримав в руках невідомий предмет, після чого пролунав вибух.

З місця події потерпілого з множинними осколковими пораненнями забрала швидка.

Вибухотехніки вилучили та направили на відповідне дослідження осколкові уламки, попередньо, від гранати.

У Миколаєві вибухнула граната у дворі багатоповерхівки (фото) фото 2

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події, а також звідки у чоловіка вибуховий пристрій, та надають правову кваліфікацію події.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті викрито та затримано 27-річного мешканця Мукачева, який кинув гранату у двір будинку депутата Закарпатської обласної ради.

Теги: граната Миколаївщина

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