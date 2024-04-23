У Миколаєві вибухнула граната у дворі багатоповерхівки (фото)

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події, а також звідки у чоловіка вибуховий пристрій

Вибухотехніки вилучили та направили на відповідне дослідження осколкові уламки

У Миколаєві вибухнула граната у дворі багатоповерхівки у мікрорайоні Намив, внаслідок якого отримав поранення чоловік. Про це повідомляє Головне управління поліції Миколаївської області.

Прибувши на місце, правоохоронці встановили, що 34-річний місцевий мешканець тримав в руках невідомий предмет, після чого пролунав вибух.

З місця події потерпілого з множинними осколковими пораненнями забрала швидка.

Вибухотехніки вилучили та направили на відповідне дослідження осколкові уламки, попередньо, від гранати.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події, а також звідки у чоловіка вибуховий пристрій, та надають правову кваліфікацію події.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті викрито та затримано 27-річного мешканця Мукачева, який кинув гранату у двір будинку депутата Закарпатської обласної ради.