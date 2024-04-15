Принесли боєприпас додому: на Миколаївщині підірвалися юнак та дівчина

Молоді люди принесли небезпечну знахідку додому і збиралися щось з нею робити

У селі Квітневе на Миколаївщині внаслідок детонації боєприпасу постраждали 19-річний хлопець та 17-річна дівчина. Наразі за їхні життя борються лікарі. Про інцидент повідомили у Telegram ДСНС України.

Зазначається, що молоді люди принесли небезпечну знахідку додому і збиралися щось з нею робити. Вибухівка здетонувала.

Рятувальники зауважили, що Миколаївщина залишається потенційно забрудненою територією, оскільки громада, де трапилася подія, тривалий час перебувала в зоні ведення активних бойових дій.

У ДСНС закликали повідомляти про небезпечні знахідки за телефонами «101», «102» або «112».

Раніше повідомлялося, у Київській області піротехніки ДСНС вилучили бойову частину російської ракети Х-101. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС вилучили бойову частину X-101 у Вишгородському районі. Тепер вона не становить загрози для місцевих мешканців», – йдеться в повідомленні.

Йдеться про стратегічну крилату ракету «повітря-земля», розроблену в 1995-2013 роках. Вперше російські окупанти використали її в Сирії. Маса бойової частини складає 400 кг.

До слова, піротехніки ДСНС отримають від Уряду Японії 22 машини механізованого розмінування. Про це заступник міністра внутрішніх справ України повідомив за підсумками зустрічей з керівництвом Японського агенства міжнародного співробітництва (JICA).

Українська делегація обговорила подальші кроки розвитку співпраці у сфері протимінної діяльності.

«До кінця цього року Україна отримає від Уряду Японії та JICA 14 машин механізованого розмінування, решту вісім – до квітня наступного року. 12 з них виробництва NIKKEN, ще 10 – іншого японського виробника», – йдеться у заяві МВС.

Також українська делегація відвідала у префектурі Яманаші виробництво машин механізованого розмінування Nikken та тренінговий центр для операторів спецтранспорту.