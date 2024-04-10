Ворог влучив в енергетичну інфраструктуру Миколаївщини та Одещини, є поранені

Одещину росіяни атакували на світанку ракетами, зокрема й балістичними

У ніч на 10 квітня російські загарбники завдали ударів по Одеській та Миколаївській областях. Є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Поранень зазнали троє людей. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Одещину росіяни атакували на світанку ракетами, зокрема й балістичними: вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства.

Також в Одесі внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок і кілька автівок. Відомо про одного постраждалого, розповів міський голова Геннадій Труханов.

«Ворог увесь ранок «вітає» Одесу із Днем визволення. У місті росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі. Оцінюємо масштаби пошкоджень енергообʼєкта. Також постраждав приватний будинок та декілька автівок», – повідомив Труханов.

На Миколаївщині окупанти теж поцілили по об'єкту енергетики. Спалахнула пожежа, вогнеборці її локалізували. Наслідки уточнюються, але постраждалих немає.

А ще уламки збитих дронів спричинили пожежу на рекреаційному об'єкті в прибережній смузі Очаківської громади. Вогонь погасили. Люди не постраждали.

Як повідомлялося, у ніч на 10 квітня російські загарбники вдарили ракетами різних типів та ударними БпЛА типу Shahed. Ворог атакував 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда, двома крилатими ракетами «Іскандер-К» та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму. Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, вранці 10 квітня в Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили повідомили про ракету з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

Триває 777-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 149 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу Shahed.