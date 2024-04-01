Загибель помічника Залужного: судитимуть військовослужбовця, який подарував гранати

Геннадій Частяков загинув у листопаді 2023 року

Військовослужбовцю остаточно інкриміновано вбивство через необережність

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону скерувала до суду обвинувальний акт за фактом загибелі помічника колишнього головнокомандувача Збройних Сил України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Військовослужбовцю остаточно інкриміновано привласнення та збут боєприпасів, вбивство через необережність, нанесення тяжкого тілесного ушкодження через необережність та незаконне поводження зі зброєю (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 119, ст. 128, ч. 1 ст. 263 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Офіс генерального прокурора зазначає, що розслідуванням встановлено, що 6 листопада 2023 року загиблий святкував свій день народження. Одним із подарунків був ящик. У ньому, серед іншого, знаходилось 6 бойових гранат, подарованих співслужбовцем, які останній отримав у військовій частині під час виконання обов’язків військової служби.

Одну з гранат взяв до рук син військовослужбовця. Забираючи в дитини боєприпас, офіцер висмикнув кільце, що спровокувало вибух.

Майор ЗСУ загинув на місці. Його 13-річного сина ушпиталено з тяжкими пораненнями, 11-річна донька отримала незначні тілесні ушкодження.

На місці події правоохоронцями вилучили ще 5 подібних гранат.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року на Київщині від вибуху гранати у своєму домі загинув 39 річний військовий. Його 13-річний син був шпиталізований із тяжкими пораненнями. Загиблий – Геннадій Частяков – працював помічником (на той момент) головнокомандувача Валерія Залужного.

Згодом Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо офіцера з Апарату помічників головнокомандувача ЗСУ Олега Тімченка, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову, йому інкриміновано вбивство через необережність. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.